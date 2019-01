Nach dem Sieg gegen St. Pauli fährt Darmstadt 98 selbstbewusst nach Duisburg und will die schwache Auswärtsbilanz aufbessern. Allerdings plagen Verletzungssorgen die Lilien.

Bei Darmstadt 98 ist das Selbstbewusstsein nach dem 2:1 über Aufstiegsaspirant FC St. Pauli groß. Entpsrechend hoffnungsvoll reist der Fußball-Zweitligist zu Schlusslicht MSV Duisburg. "Ich denke, dass es uns ganz gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir unsere etwas dürftige Auswärtsbilanz etwas auffrischen können", sagte Trainer Dirk Schuster am Mittwoch mit Blick auf die Partie am Freitag (18.30 Uhr). Die Lilien sind mit fünf Punkten aus neun Partien das schwächste Auswärtsteam der Liga.

Duisburg steht aus Sicht von Schuster nach der 1:2-Niederlage in Bochum und den Siegen der Abstiegskonkurrenten Magdeburg und Ingolstadt "unter Zugzwang". Gegen die Zebras will Darmstadt auf seine Leistung aus dem Spiel gegen St. Pauli aufbauen, das für den Coach unter Aspekten wie Lauf- und Zweikampfbereitschaft "mit das Beste war, was in der Saison geboten wurde".

Andauerndes Verletzungspech

Für Sorgenfalten nach dem erfolgreichen Auftakt sorgen bei Schuster derzeit höchstens die Verletzungsprobleme, die die Lilien plagen. So wird Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic weiterhin wegen einer Knieprellung ausfallen. Auch bei Sandro Sirigu (muskuläre Probleme) werde es mit einem Einsatz eng. Tobias Kempe trainierte am Mittwoch erstmals nach seiner Gehirnerschütterung wieder mit der Mannschaft. Wenn die Ärzte grünes Licht gäben, könne er im Kader stehen, sagte Schuster. Immerhin: Defensivspieler Tim Rieder, der gegen St. Pauli angeschlagen vom Platz ging, werde wohl wieder fit sein.

Möglicherweise kann auch noch der ein oder andere Neuzugang dabei anpacken, wenn es für die Lilien darum geht, in Duisburg nachzulegen und den perfekten Start ins neue Fußballjahr perfekt zu machen. Für die Abwehr wurde bereits Mathias Wittek vom 1. FC Heidenheim verpflichtet. Der 29-Jährige soll die Lücke füllen, die Ex-Kapitän Aytac Sulu mit seinem überraschenden Abgang zu Bursaspor hinterlassen hat. Zudem verstärkt Mittelfeldspieler Christoph Moritz die Südhessen.