Darmstadt 98 ist weiter auf Bundesliga-Kurs, in Nürnberg braucht es dazu allerdings die Mithilfe des Gegners. Torsten Lieberknecht hebt einen seiner Spieler besonders hervor.

Nach Abpfiff konnten sowohl die Fans von Darmstadt 98 als auch das Team gar nicht genug bekommen: Sie feierten den 1:0-Auswärtssieg in Nürnberg am Freitagabend ausgiebig gemeinsam. "Wir waren nach dem Spiel in der Kurve um mit den Fans zu feiern und haben uns danach schon auf den Weg in Richtung Kabine gemacht. Aber einige Spieler haben sich dann nochmal umgedreht und gesagt, wie geil das ist, was unsere Anhänger da abliefern", beschrieb es Kapitän Fabian Holland. "Deswegen sind wir nochmal umgedreht, um zu zeigen, wie dankbar wir sind, für diese Unterstützung Woche für Woche. Diese Szenen bleiben auf jeden Fall hängen."

"Hätten den Deckel früher draufmachen müssen"

Damit es zu dieser Auswärtsparty kommen konnte, musste allerdings auch der Gegner mithelfen: FCN-Verteidiger Christopher Schindler fälschte eine Flanke von Matthias Bader nach einer halben Stunde Spielzeit zum einzigen Treffer ins eigene Tor ab. Weil Nürnberg aus seinen vielen Standards nichts machen konnte und Darmstadt zu fahrlässig mit den eigenen Konterchancen umging, blieb es beim knappen Auswärtssieg für den Tabellenführer aus Hessen.

"Das war heute immens wichtig. Es tat gut, dass wir das Kampfspiel für uns gezogen haben", sagte Bader im Anschluss erleichtert. "Wir haben es mit viel Kampf und Krampf über die Bühne gebracht." Auch Trainer Torsten Lieberknecht war mit seiner Mannschaft zufrieden: "Wenn ich das ganze Spiel sehe, war es kein glücklicher, sondern ein verdienter Sieg." Allerdings: "Wir hätten den Deckel viel früher draufmachen müssen."

Lieberknecht lobt Zimmermann

Einen Spieler hob der Coach besonders hervor: Abwehrchef Christoph Zimmermann. "Man muss ihn wirklich mal extrem loben. Er hat ein überragendes Spiel gemacht - in der Luft, am Boden", so Lieberknecht. "Er entwickelt sich hier zu einem massiven Leader, den sich jede Mannschaft extrem wünscht. Er bringt so eine Professionalität mit rein und er war heute der Fels in der Brandung."

Auch dank Zimmermann blieben die Lilien also ohne Gegentor und konnten die nächsten Big Points einsammeln. Denn im Parallelspiel teilten der Tabellendritte Hamburger SV und der Tabellenvierte Fortuna Düsseldorf die Punkte - der Aufstieg der Darmstädter in die Bundesliga rückt damit immer näher. Und dann wird die Feier mit den Fans erst recht sehr ausgiebig.