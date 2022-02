Fünf Mal musste Marcel Schuhen gegen Hamburg hinter sich greifen. Der Torwart spricht über die schlimme Anfangsviertelstunde und blickt auf das spannende Aufstiegsrennen. Immerhin die Zeitungslektüre hat ihm Spaß bereitet.

Marcel Schuhen verschlägt es eigentlich selten die Sprache. Der Torwart der Lilien ist bekannt für seine wortreichen Ansagen, auch unmittelbar vor den Spielen. Nach dem deftigen 0:5 gegen den Hamburger SV am Sonntag aber hielt sich Schuhen in der Kabine bedeckt. "In so einem Moment macht es keinen Sinn, über Inhalte zu sprechen. Da ist es gut, wenn mal Ruhe herrscht", berichtete Schuhen am Montag in einer Medienrunde.

So richtig erklären konnte der Schlussmann da immer noch nicht, was im Spiel gegen den HSV passiert war. Die Lilien hatten in dieser Saison daheim Größen wie St. Pauli, Bremen oder Nürnberg weggefegt, standen an der Tabellenspitze und waren eigentlich mit gehörig Selbstvertrauen ins Spitzenspiel gegangen. Doch dann stand es nach 13 Minuten bereits 0:3 - und das Spiel war gelaufen.

Erst nach dem 0:3 die Berechtigung für Handschuhe

"Erst nach dem 0:3 hatte ich überhaupt Berechtigung, Handschuhe zu tragen", meinte Schuhen lapidar. Die Lilien schienen mit dem Positionsspiel der Hamburger überfordert, die Gäste rochierten und überlagerten beispielsweise die rechte Seite. Schuhen sagte dazu: "Wir wussten eigentlich ganz genau, was auf uns zukommt. Aber es war wie in einer Mathe-Klausur." Eine Klausur, bei der der Stoff bekannt ist, der Prüfling dennoch nicht die richtigen Lösungen findet.

Darmstadt wollte mit Geduld und Zurückhaltung agieren - geriet dennoch unter die Räder. Schuhen nannte es "hypothetisch", ob eine andere Herangehensweise an diesem Tag besser geeignet gewesen wäre. "Es lag nicht an der Taktik. Wir waren vom Plan des Trainers überzeugt." Auf dem Platz habe es sich angefühlt, als hätte die Mannschaft überhaupt keinen Zugriff bekommen. "Bei der Analyse am Montag sah es dann anders aus: Wir hatten auch eine gute Umschaltsituation zu Beginn, aber dann haben Kleinigkeiten entschieden. Die ersten Schüsse aufs Tor waren auch allesamt drin."

Mannschaft agiert zu ruhig auf dem Platz

Von den Rängen fehlte aufgrund der Zuschauerbeschränkung der Push, aber auch auf dem Rasen kamen zu wenige Kommandos. Schuhen erklärte, dass die Spieler erst einmal mit sich selbst beschäftigt gewesen waren, um wieder in die Partie zu finden. Erst in der zweiten Halbzeit zeigten die Darmstädter ein anderes Gesicht und spielten forscher nach vorne. "Diese Reaktion war zumindest positiv", so Schuhen.

Einen anderen Muntermacher entdeckte der 29-Jährige bei der Lektüre der Zeitungen am Montag. "Da wurde mir bewusst: Wir sind immer noch Erster." Außerdem hat Darmstadt nach Niederlagen in dieser Saison meist im folgenden Spiel eine erfolgreiche Antwort gegeben. "Für uns ist das Hamburg-Spiel nun abgehakt", zeigte sich der Keeper kämpferisch.

Aufstiegsrennen wird immer enger

Ein weiterer Ausrutscher dürfte in dieser engen Spitzengruppe der Zweiten Liga jedenfalls folgenreich sein. Zwar stehen die Lilien noch auf Platz eins, bis zum Sechsten bestehen jedoch nur noch zwei Punkte Abstand. Zur Winterpause hatten die Darmstädter noch ein Fünf-Punkte-Polster auf Rang drei gehabt.

"Uns war klar, dass eine Mannschaft wie Bremen wieder ins Laufen kommen würde", sagte Schuhen. "Hamburg war gegen uns stark, Schalke erledigt zuverlässig seine Pflichtaufgaben, Heidenheim steht kompakt. Es ist alles sehr eng." Und was bedeutet das für Darmstadt? "Da kann ich nur die Top-Floskel bringen: von Spiel zu Spiel denken - und sich auf Hannover freuen."