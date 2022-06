So ist der Stand beim Pfeiffer-Poker

In der Abwehr ist er der wichtigste Mann des SV Darmstadt 98: Patric Pfeiffer. Aber: Sein Vertrag geht nur bis zum Sommer 2023. Bleibt der Abwehr-Boss? Oder geht er im Sommer doch noch?

Bleibt Patric Pfeiffer noch eine Saison beim SV Darmstadt 98? Oder wechselt der Abwehr-Boss der Lilien noch in diesem Sommer? Der 22-Jährige hat in der vergangenen Spielzeit eine bärenstarke Saison hingelegt, die nicht nur in Südhessen wahrgenommen wurde. Schon längst steht Pfeiffer auf dem Zettel vieler anderer Clubs. Und das Problem aus Sicht der 98er: Sein Vertrag geht nur noch bis zum Sommer 2023.

Die Lilien würden daher liebend gerne mit dem Innenverteidiger verlängern. Besser heute als morgen. Die Südhessen haben Pfeiffer, wie zu hören ist, bereits im Spätherbst des vergangenen Jahres ein erstes Angebot unterbreitet. Im Frühjahr folgte dann ein weiteres, im Sommer gar ein drittes. Nur annehmen wollte Pfeiffer nie. Der 22-Jährige würde gerne in die Bundesliga, das ist ein offenes Geheimnis.

Bundesliga-Club hat schon nachgefragt

Wie der hr-sport erfahren hat, hat auch ein Bundesligist bei den Darmstädtern konkret wegen des 1,96-Hünen nachgefragt und sein Interesse hinterlegt. Mainz 05, wie vor wenigen Wochen berichtet wurde, war das aber nicht. So oder so: Die Lilien blieben hart, sie wollen mit Pfeiffer unbedingt in die neue Saison gehen.

Das Gute aus Darmstädter Sicht: Eine Ausstiegsklausel besitzt Pfeiffer nicht. Die Südhessen sitzen bei möglichen Verhandlungen am längeren Hebel und können den Preis bestimmen. Der Pfeiffer-Poker könnte sich aber noch den Sommer lang ziehen.

Eine Situation wie bei Dursun?

Eine Möglichkeit ist auch, dass der Innenverteidiger ohne neuen Kontrakt in sein letztes Vertragsjahr bei den 98ern geht. Pfeiffer fühlt sich grundsätzlich sehr wohl in Darmstadt und im Team. Ab dem Januar könnte er dann frei mit anderen interessierten Clubs verhandeln.

Die Lilien kennen diese Situation aus nicht all zu ferner Vergangenheit. Auch bei Serdar Dursun blieben die Darmstädter im Sommer 2020 hart, gingen mit dem Torjäger ohne neuen Vertrag in die Saison. Der wurde dann Torschützenkönig und wechselte ablösefrei zu Top-Klub Fenerbahce Istanbul. Ein Szenario, das auch bei Pfeiffer denkbar wäre. Aber noch ist die Transferperiode in diesem Sommer ja lang.