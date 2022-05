Aufstiegs-Aspirant trifft Mittelfeld-Team: Die Rollen sind beim Auswärtsspiel des SV Darmstadt 98 bei Fortuna Düsseldorf eigentlich klar verteilt. Torsten Lieberknecht dreht die Favoriten-Rolle aber einfach um und betont, auf was es ankommen wird.

Videobeitrag Video Die Lilien siegen sich Richtung Aufstieg | hessenschau Sport vom 02.05.2022 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ja, beim SV Darmstadt 98 läuft es. Das steht außer Frage. Platz zwei am vorletzten Spieltag, den Bundesliga-Aufstieg im Blick, zwei Siege am Stück im Rücken, Euphorie, wohin das Lilien-Auge nur blickt. Das Problem der Südhessen ist nur: Am Freitag (18.30 Uhr) geht es zu einem Gegner, bei dem es ebenfalls läuft. Und zwar ebenfalls so richtig. Fortuna Düsseldorf hat seit dem Dienstantritt von Coach Daniel Thioune keines der elf Liga-Spiele verloren. "Das wird ein richtiges Brett", ordnet es Lilien-Coach Torsten Lieberknecht daher nicht zu unrecht ein.

Um den großen Traum vom Bundesliga-Aufstieg am letzten Spieltag im heimischen Stadion in der eigenen Hand zu haben, müssen die Darmstädter bei der Fortuna daher zum Serienbrecher werden. Rein tabellarisch geht es für die Rheinländer um nichts mehr, die Sieglos-Serie will das Thioune-Team aber natürlich bis zum Saisonende beibehalten - zum Leidweisen der Südhessen.

Die Stehaufmännchen vom Bölle Darmstadt 98: Totgesagte leben erfolgreicher Massen-Abgänge, Fehlstart, Stürmerfluch, Topspiel-Angst: Die Liste der Rückschläge, die Darmstadt 98 in dieser Saison einstecken musste, ist lang. Doch diese Lilien sind unkaputtbar. Und könnten nun mit dem Bundesliga-Aufstieg belohnt werden. Zum Artikel

Lieberknechts Rezept: Normalität

"Wenn man die Tabellensituation ausklammert und die Serie sieht von Düsseldorf, weiß man eigentlich wer der Favorit ist: die Fortuna", bemerkte Lieberknecht mit einer Menge Understatement vor der Partie an. Ein Funken Wahrheit steckt aber dahinter. Unterschätzen darf die Düsseldorfer niemand bei den Lilien. Besonders nichts bei der aktuellen Tabellenlage. Lieberknechts Rezept dafür: Normalität.

Klar, der Gegner spielt nur noch um die Goldene Ananas, klar, die Lilien können mit einem Sieg einen riesigen Schritt machen. Aber: "Bei uns herrscht komplett Normalität. Und das ist total spannend zum jetzigen Zeitpunkt. Man merkt die Normalität in der Truppe." Bloß ausblenden, was alles auf dem Spiel steht. Das ist die Devise. Und gleichzeitig die Marschroute für das Düsseldorf-Spiel.

"Natürlich wächst die Anspannung"

Dass seinen Spielern die Wichtigkeit der Partie dennoch bewusst ist, will auch Lieberknecht nicht abstreiten. "Natürlich wächst die Anspannung, je näher das Spiel kommt", betonte er. "Wir verspüren dann aber den normalen Spieltagsdruck." Das bleibt das Geheimrezept der Lilien in dieser Saison.

Achja, und eines dürfte am Freitag freilich auch ganz wichtig sein: "Dass wir dort eine herausragende Leistung bringen müssen, steht außer Frage." An Düsseldorf haben sich schließlich schon elf Spieltage lang die Gegner die Zähne ausgebissen. Für den Aufstiegs-Traum der Lilien muss diese Serie am Freitag reißen.

So könnten die Lilien in Düsseldorf spielen: