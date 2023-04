Der SV Darmstadt 98 zeigt bei Fortuna Düsseldorf lange eine ansprechende Leistung, der Fluch gegen die Rheinländer hält aber dennoch weiter an. In der Spitzengruppe der 2. Bundesliga bleibt es damit spannend.

Der SV Darmstadt 98 hat es am Sonntag verpasst, den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga auszubauen. Die Lilien verloren mit 0:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf und warten damit weiter auf den ersten Sieg im Rheinland seit 1988. In der vergangenen Saison hatten die Lilien am vorletzten Spiel in Düsseldorf verloren und damit die Teilnahme an den Playoffs verspielt. Das Tor des Tages für Darmstadts Angstgegner erzielte Emmanuel Iyoha (51.).

Mehlem vergibt dickste Chance

Die Lilien, die erneut ohne Kapitän Fabian Holland (Kehlkopf-Entzündung) auskommen mussten, begannen ohne Änderungen in der Startelf. Den Schwung vom 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn am vergangenen Wochenende sah man auf dem Rasen aber erst einmal nicht. Beide Teams agierten auf Augenhöhe und mieden großes Risiko, gelungene Offensivaktionen blieben zunächst Mangelware.

Die beste Möglichkeit auf Seiten der Hausherren resultierte aus einem Freistoß (12.). Lilien-Keeper Marcel Schuhen war aber sowohl gegen Christoph Klarer als auch gegen Dawid Kownacki zur Stelle und parierte jeweils aus kurzer Distanz. Die dickste Chance der Lilien vergab Marvin Mehlem, der nach einer Mischung aus Flanke und Schuss von Braydon Manu aber wohl etwas zu überrascht war und zwei Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig traf (28.). Phillip Tietz setzte zudem einen Kopfball knapp am Pfosten vorbei (34.).

Die Lilien spielten durchaus engagiert und wurden mit zunehmender Dauer vor allem über die rechte Seite und den sehr agilen Manu gefährlicher. Da in der Offensive aber hier und da die Genauigkeit fehlte und auch die Fortuna eine ordentliche Leistung zeigte, ging das 0:0 zur Pause absolut in Ordnung.

Iyoha schockt die Lilien

Kurz nach dem Seitenwechsel durfte dann die Fortuna jubeln. Nach schöner Kombination und perfekter Vorbereitung von Daniel Ginczek tauchte Iyoha frei im Darmstädter Strafraum auf und traf zur schmeichelhaften Führung. Da sein Schuss von Lilien-Rechtsverteidiger Matthias Bader noch abgefälscht wurde, blieb Darmstadts Schlussmann Schuhen chancenlos. Ein Schock für die Lilien.

Von diesem erholten sich die Südhessen dann zwar relativ schnell und drückten umgehend auf den Ausgleich. Bis auf einen Pfosten-Schuss von Bader (59.) und einen schönen Kopfball von Tietz (82.) sprang aber nicht viel heraus. Die Lilien versuchten viel und rannten an, Düsseldorf verteidigte das eigene Tor aber meist ohne große Mühe. Daran konnten auch die spät eingewechselten Offensiv-Kräfte Aaron Seydel und Mathias Honsak nichts mehr ändern.

Es bleibt spannend

Sechs Spieltage vor Schluss führen die Lilien die Tabelle mit 58 Punkten weiter an, Heidenheim (54) und der HSV (53) befinden sich aber in Schlagdistanz. Düsseldorf und der FC St. Pauli (beide 47) haben noch Außenseiter-Chancen. Am kommenden Freitag empfängt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht den Karlsruher SC.