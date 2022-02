Der SV Darmstadt 98 muss beim Auswärtsspiel in Hannover am Sonntag auf Trainer Torsten Lieberknecht verzichten. Der Lilien-Coach wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet.

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der SV Darmstadt 98 am Samstagabend bekannt. Der 48-Jährige kann sein Team daher nicht beim Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Hannover 96 an der Seitenlinie betreuen.

"Jeder, der mich kennt, dürfte wissen, wie viel Spaß es mir bereitet, mit dieser Mannschaft zu arbeiten und vor allem das wöchentliche Highlight - nämlich den Spieltag - gemeinsam anzugehen. Nun werde ich der Mannschaft am heimischen Fernseher die Daumen drücken", erklärte Lieberknecht in einem ersten Statement. "Ich habe aber vollstes Vertrauen in die Spieler und auch in den Trainerstab um Kai Peter Schmitz, Dimo Wache, Christopher Busse sowie Pascal Pellowski, die die Mannschaft in Hannover betreuen werden.

Lieberknecht hat nur Erkältungssymptome

Lieberknecht, der schon einmal positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat nach Vereinsangaben einen vollständigen Impfschutz. "Mir selbst geht es abgesehen von Erkältungssymptomen gut", erklärte Lieberknecht.