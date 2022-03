Lieberknecht will ukrainische Flüchtlinge in seinem Haus aufnehmen

Die Journalisten fragten zweimal nach. Doch Torsten Lieberknecht meinte es genau so: Der Trainer von Darmstadt 98 will Flüchtlinge aus der Ukraine in seinem Haus aufnehmen.

Die Pressekonferenz vor dem Darmstädter Spiel gegen den FC Heidenheim war schon fast zu Ende, da wurde Trainer Torsten Lieberknecht zum Krieg in der Ukraine befragt. Lieberknecht antwortete, dass in der Kabine viel darüber geredet werde. Und dann kam dieser Satz: "Ich kann eines sagen: Bei der Familie Lieberknecht stehen die Türen offen für jeden Flüchtling, der Hilfe braucht, den aufzunehmen."

Ein außergewöhnliches Statement für einen Profi-Fußball-Trainer. Und da das wirklich nicht so alltäglich ist, fragten die Journalisten noch einmal nach. Doch Lieberknecht meinte es ganz genau so: "Definitiv, das steht außer Frage bei uns."

Familien-Beschluss im Hause Lieberknecht: Wir wollen helfen

Torsten Lieberknecht hat sich mit seiner Familie lange über das Thema Ukraine-Krieg unterhalten. Der Entschluss, wirklich zu helfen, sei getroffen: "Bei uns in der Familie ist das ganz klar, wenn wir irgendetwas machen können, dann ist es das Mindeste, was wir tun können, neben monetärer Hilfe eben Leute aufzunehmen."

Den Bogen zurück zum Fußball, hin zum Zweitliga-Heimspiel am Freitag gegen den FC Heidenheim (18.30 Uhr), war danach kaum mehr zu schaffen. "Dann hast du eben ein Fußballspiel noch, was man bestreitet und sich in dem Moment mal ablenkt. Aber ich tue mich echt schwer. Wenn man bedenkt, was in der Ukraine los ist."