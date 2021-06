Markus Anfang will zu Werder Bremen und Darmstadt 98 verlassen. Das Problem dabei: Das Angebot des Bundesliga-Absteigers reicht den Lilien nicht. Das Ende der Geschichte ist das aber noch lange nicht.

Wer in der neuen Saison den SV Darmstadt 98 an der Seitenlinie betreut, ist eine Frage, die sich vor einer Woche niemand gestellt hätte. Markus Anfang, wer sonst? Seit diesem Wochenende ist das anders. Der Lilien-Coach will weg, genauer gesagt: zu Werder Bremen. Und genau das macht die gesamte Sache mittlerweile äußerst delikat.

Wie der hr-sport erfahren hat, kam der Trainer der Südhessen am Wochenende auf die Lilien-Verantwortlichen zu und stellte diese vor vollendete Tatsachen. Frei nach dem Motto: Ich bin Markus Anfang, ich will zu Werder Bremen, fertig. Das kleine, aber alles andere als unwichtige Problem: Die Lilien wussten davon nichts. Und: Der 46-Jährige besitzt bei den 98ern noch einen Vertrag bis 2022.

Aus Bremen kam nur ein Angebot

Wie zu hören ist, ging aufgrund dieser Gemengelage am Montag der Verhandlungspoker los. Anfang besitzt keine Ausstiegsklausel, es geht in der Geschichte demnach auch um Geld. Bremen bot, das hat der hr-sport erfahren, 200.000 Euro und wollte diese Summe in Raten abstottern. Für Darmstädter Verhältnisse viel zu wenig. Die Lilien verlangten, wie zu hören ist, eine deutlich höhere sechsstellige Summe. Die Reaktion aus Bremen? Schweigen.

Ein weiteres Angebot trudelte nicht mehr ein, der Poker war erst einmal beendet, wie der kicker am Montagabend zuerst exklusiv berichtet hatte . Dieser Zustand bringt die Darmstädter nun in ein Dilemma. Im Verein ist man, so ist zu hören, nicht gut auf Anfang und die Art und Weise seiner Kommunikation zu sprechen. Hätte der Trainer die Verantwortlichen vorab informiert, wäre es gar nicht erst zum großen Knatsch gekommen.

Die Gesprächstür bleibt offen

So bleibt die Frage, wie es weitergehen soll. Mit einem Trainer am Seitenrand, der weg wollte und will, kann man sich das schwer vorstellen. Zu viel Porzellan ist in den vergangenen Tagen zerschlagen worden. Der Blick geht aus Südhessen daher rüber nach Bremen. Die Lilien-Tür ist dem Vernehmen nach nicht zu. Man habe, auch nachdem man im schwierigen Teil der Saison zu ihm gehalten hatte, einen anderen Stil erwartet. Sollten sich die Werder-Verantwortlichen doch noch rühren und das Angebot erhöhen, bleiben die Darmstädter gesprächsbereit.

Es bleibt ihnen, dazu muss man kein Insider sein, auch nicht viel anderes übrig. Wer sich wie Anfang verhält, hat sich die Rückkehr-Tür eigentlich selbst versperrt. Ein richtiger Ausweg ist nicht in Sicht. Der Ball liegt jetzt in Bremen. Wie die in der Hansestadt für gewöhnlich gut informierte DeichStube berichtet , planen Frank Baumann und Co., ihr Angebot zu erhöhen. Der Deal könnte demnach noch heute über die Bühne gehen. Das könnte für alle Seiten die Lösung in dieser vertrackten Situation sein.