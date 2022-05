Aufstiegskandidat Darmstadt 98 arbeitet kurz vor dem letzten Spieltag am Kader für die kommende Saison. Die Lilien verlängerten am Donnerstag den auslaufenden Vertrag mit Angreifer Aaron Seydel.

Der SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Stürmer Aaron Seydel bis Juni 2024 verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, ist der neue Kontrakt ligaunabhängig gültig.

Die Südhessen spielen zum Abschluss der Saison am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Paderborn und haben noch die Möglichkeit, den Relegationsplatz zu erreichen oder sogar den direkten Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

Seit 2020 am Böllenfalltor

Der 26 Jahre alte Seydel war im August 2020 vom FSV Mainz 05 ans Böllenfalltor gewechselt. Seither kam der frühere U21-Nationalspieler in 35 Pflichtspielen für Darmstadt zum Einsatz.

In der aktuellen Spielzeit bestritt er 21 Partien in der 2. Liga und erzielte dabei sechs Tore. "Aaron hat in dieser Saison bewiesen, dass er ein abschlussstarker Stürmer ist, der einer Mannschaft helfen kann", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.

Seydel: Wollte "unbedingt" bei Darmstadt 98 bleiben

"Es freut uns, dass er seine Entwicklung auch weiterhin in Darmstadt fortsetzen will." Darmstadt habe immer betont, eine gewisse Kontinuität im Kader schaffen zu wollen: "Aarons Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schritt dorthin."

Seydel selbst sagte: "Ich spüre vom Verein eine große Wertschätzung und bin sehr dankbar dafür, weiterhin die Möglichkeit zu bekommen, das Potenzial des Vereins und mein eigenes ans Limit zu bringen. Es macht jeden Tag Spaß, ans Bölle zu fahren, hier zu trainieren und Spiele zu bestreiten. Dementsprechend wollte ich unbedingt hier bleiben, ganz unabhängig davon, wie es am Sonntag ausgeht."

