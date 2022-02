Nach der bösen Klatsche gegen Hamburg will der SV Darmstadt 98 gegen Hannover wieder in die Spur finden. Ein ganz bestimmtes Gefühl soll die Mannschaft von Torsten Lieberknecht dabei wieder nach außen transportieren.

Gut, dass Torsten Lieberknecht die Aufstellung für ein Zweitligaspiel nicht schon zu Beginn der Woche festlegen muss. Die Mannschaft des SV Darmstadt 98 wäre ordentlich durcheinandergewirbelt worden. "Nach dem Spiel gegen den HSV bin ich davon ausgegangen, dass ich elf neue Spieler bringe. Mitte der Woche waren es weniger, jetzt sind es vielleicht wieder die gleichen. Ich muss mal abwarten", scherzte Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Lilien in Hannover (Sonntag, 13.30 Uhr).

Die Laune beim Chef war also wieder ordentlich, doch unter der Woche wirkte der Dämpfer gegen den HSV noch nach. "Am Mittwoch war die Stimmung noch gedämpft", so Lieberknecht. "Es wäre gelogen, zu sagen, die Jungs wären direkt wieder parat gewesen. Ich denke, es ist menschlich, wenn man so eine Niederlage kassiert, dass man ein bisschen schlucken muss." Man habe das Spiel aber ordentlich analysiert, auf dem Trainingsplatz hat sich das Team die Pleite dann aus den Kleidern geschüttelt. "Da ist der Kampf um die Plätze für Sonntag wieder entfacht", so Lieberknecht.

"Das Reservierte steht uns nicht gut"

Den einen oder anderen Wechsel in der Startelf des SV Darmstadt 98 dürfte es am Sonntag aber vielleicht doch geben. Zu dürftig war die Leistung des SV98 bei der 0:5-Heimklatsche gegen den Mit-Aufstiegsaspiranten aus Hamburg, zeitweise waren die Lilien nicht wiederzuerkennen. Das weiß auch Lieberknecht: "Das Reservierte steht uns nicht gut. Wir stehen für etwas anderes. Wir sind Jäger. Dieses Gefühl wollen wir auch nach außen transportierten", so Lieberknecht.

Die gute Nachricht ist: Die Lilien sind trotz der Klatsche noch Tabellenführer. Die schlechte: Das obere Tabellendrittel ist gehörig zusammengerutscht. Nur zwei Punkte trennen die Südhessen vom Tabellensechsten aus Heidenheim, zudem kommen die Schwergewichte aus Bremen, Schalke und eben Hamburg immer besser ins Rollen.

"96 ist ganz anders anzusiedeln"

Ein gefühltes Schwergewicht ist auch der kommende Gegner Hannover 96, der sich als 14. aktuell aber in argen Abstiegsnöten befindet. Für Lieberknecht schwer erklärlich. "Das ist eine Mannschaft, die eigentlich ganz anders anzusiedeln ist", so der Coach, der direkt eine Warnung hinterherschiebt. "Maxi Beier, Linton Maina, Sebastian Kerk – 96 hat viele Spieler, die besonders im Umschaltspiel stark sind. Wir müssen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive finden."

Nicht dabei mithelfen kann der weiterhin verletzte Lasse Sobiech (Sprunggelenk), ansonsten stehen Lieberknecht alle Spieler zur Verfügung. Beste Voraussetzungen also, um den Gegner wieder zu jagen. Und in der Tabelle der Gejagte zu bleiben.

So könnte Darmstadt 98 in Hannover spielen:

