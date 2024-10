Lilien veranstalten Weihnachtssingen

Der SV Darmstadt 98 wird sich in diesem Jahr mit einer großen Feier in die Winterpause verabschieden. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, findet am letzten Wochenende vor Heiligabend ein Weihnachtssingen im Stadion am Böllenfalltor statt. Abhängig von der Terminierung des letzten Spieltags wird der "fröhliche und besinnliche Abend" entweder am 20. oder am 21. Dezember stattfinden, eine Überschneidung mit der Auswärtspartie der Lilien in Regensburg soll vermieden werden. Unterstützt werden alle südhessischen Sänger und Sängerinnen von der Band Silverballs sowie dem fast 80-köpfigen Popchor 21.