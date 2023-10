Bader: Haben noch nicht viel erreicht

Matthias Bader von Darmstadt 98 freut sich über sein erstes Bundesligator am vergangenen Spieltag gegen Bremen. "Es war schön zu treffen. Viel wichtig aber war, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte er nach dem Training am Mittwoch. Den ersten Saisonsieg der Lilien will er aber nicht zu hoch hängen. "Mit einem Sieg haben wir aber noch nicht so viel erreicht. Wir müssen uns stattdessen jede Woche steigern und in jedem Training ein hohes Niveau an den Tag legen, um in der Bundesliga zu bestehen", so Bader.