Ein Spiel Sperre für Maglica

Lilien-Verteidiger Matej Maglica ist am Montag vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für ein Spiel gesperrt worden. Darmstadt 98 hat dem Urteil bereits zugestimmt. Maglica wird damit beim Auswärtsspiel in Stuttgart am Freitag fehlen. Normalerweise werden Spieler in vergleichbaren Fällen für zwei Partien gesperrt. Bereits in seinem Strafantrag hatte der DFB-Kontrollausschuss aber nur ein Spiel Sperre beantragt, "da an der Offensichtlichkeit der Torchance Zweifel bestehen". Der Innenverteidiger hatte in der 49. Minute den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt und wurde von Schiedsrichter Timo Gerach mit Rot vom Platz gestellt. Gerach hatte nach der Partie zugegeben, dass die Entscheidung diskutabel sei.