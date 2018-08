Am Sonntag geht es in Darmstadt wieder einmal heiß her.

Am Sonntag geht es in Darmstadt wieder einmal heiß her. Bild © Imago

Beim SV Darmstadt 98 beginnt am Sonntag gegen Paderborn die Mission "sorgenfreie Saison". Personell hat Trainer Dirk Schuster keine Sorgen, besondere Maßnahmen erfordert nur das Wetter.

Auf eines haben alle Verantwortlichen und Spieler beim SV Darmstadt 98 in dieser Zweitliga-Spielzeit gar keine Lust: Abstiegskampf. Eine Wiederholung der vergangenen Zittersaison soll und muss vermieden werden, das Ziel ist Langeweile. "So eine Situation wie im letzten Jahr soll es nicht wieder geben", mahnte Trainer Dirk Schuster am Freitag an und beendete zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen den SC Paderborn offiziell die Vorbereitung. "Für eine sorgenfreie Saison ist es notwendig, dass wir vom ersten Spieltag an hellwach sind."

Schuster sucht noch seine erste Elf

Nach rund sieben Wochen schweißtreibender Grundlagenlegung werden am Sonntag (15.30 Uhr) endlich alle Karten auf den Tisch gelegt. Der Fast-Absteiger aus der 2. Liga trifft auf den Aufsteiger aus der 3. Liga. Favoritenrolle? Unklar. "Paderborn ist eine gewachsene und homogene Mannschaft", so Schuster, der vor allem vor der starken Offensive der Ostwestfalen warnt. "Die haben nicht umsonst 90 Tore geschossen. Da müssen wir auf der Hut sein."

Welches Personal Coach Schuster beim Auftakt auf den Rasen schickt, ist derweil noch nicht final entschieden. Einige Spieler wie Kapitän Aytac Sulu oder Torhüter Daniel Heuer Fernandes haben ihre Stammplätze natürlich sicher, auf anderen Positionen kann aber bis zum letzten Moment um eine Nominierung für die Startelf gefightet werden. "Wir haben noch ein paar Zweikämpfe und werden dann hoffentlich die richtige Entscheidung treffen."

Platte und Heller fehlen

Offen ist beispielsweise, ob Fabian Holland oder Neuzugang Sebastian Hertner den Job des Linksverteidigers übernimmt. Auf der Sechserposition gibt es ein Duell zwischen Yannick Stark und Slobodan Medojevic, im Sturm muss Schuster zwischen Terrence Boyd und Neuzugang Serdar Dursun entscheiden "Es ist gut, dass wir bis auf Felix Platte keinen Verletzten haben", freut sich Schuster über den Konkurrenzkampf im Kader. Rückkehrer Marcel Heller ist wegen einer Roten Karte aus der vergangenen Saison noch gesperrt und wird das Spiel von der Tribüne aus verfolgen.

Der ehemalige Augsburger wird dabei aller Voraussicht nach auf der schattigen Haupttribüne Platz nehmen und im Gegensatz zu den Stehplatz-Besuchern nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein. Damit aber auch die Zuschauer auf der Gegentribüne und im Fanbereich die Partie bei tropischen Bedingungen schadlos überstehen, greifen die Lilien zu besonderen Erfrischungsmaßnahmen. Jeder Besucher darf zwei 0,5-Liter-Plastikflaschen mit ins Stadion bringen. Einziger Haken: Der Inhalt ist streng vorgeben. Nur Wasser ist erlaubt.