Nur zwei Punkte trennen Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga vom rettenden Ufer. Zwei Punkte, die die Lilien bereits am Sonntag in Regensburg einfahren können. Denn für das Gastspiel an der Donau gilt - verlieren verboten.

Trainer Dirk Schuster und sein Team bleiben - auch im Falle eines möglichen Abstiegs. Das war die Meldung dieser Woche bei Darmstadt 98. Auf weitere gute Nachrichten von den Lilien müssen die Fans aber weiterhin warten. Denn die Kaderplanung steht angesichts der sportlich noch immer angespannten Situation nicht oben auf der To-do-Liste des Trainerteams.

"Planungssicherheit hin, Planungssicherheit her - so lange nicht hundertprozentig klar ist, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen, sind diese Dinge hinten angestellt", sagte Schuster am Freitag auf die Frage, ob es Spieler gebe, die ebenfalls ligaunabhängig in Darmstadt bleiben würden.

Rettendes Ufer im Blick

Im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Sonntag (15.30 Uhr) wollen die Lilien den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. "Ich denke, dass jeder einzelne Spieler im Moment so fokussiert ist, dieses große gemeinsame Ziel zu erreichen, dass persönliche Interessen zurückgestellt werden", sagte Schuster, dessen Vertragsverlängerung bis 2020 am Donnerstag bekanntgegeben worden war.

Derzeit rangieren die Lilien noch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Allerdings trennen sie zwei Spieltage vor Schluss nur ein Punkt vom Relegationsrang, zwei Punkte sind es bis zum rettenden Ufer. Deswegen wolle man beim Tabellenfünften auch auf Sieg spielen. Weil aber auch Regensburg zumindest noch die theoretische Chance auf Rang drei hat, erwartet Schuster "eine sehr intensive Partie".

Niemeyer kämpft um Comeback

Fraglich ist dabei der Einsatz von Slobodan Medojevic, der zuletzt wegen muskulären Problemen mit dem Training aussetzen musste. Sicher fehlen weiter Baris Atik (Syndesmose-Einriss) und Peter Niemeyer (Fersen-OP). Allerdings hat Defensivroutinier Niemeyer laut Schuster am Donnerstag erstmals seit Monaten wieder mit der Mannschaft trainiert und könnte noch eine Option in dieser Saison werden.

