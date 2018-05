Die zweite Liga erwartet ein irres Finale im Abstiegskampf – und der SV Darmstadt 98 steckt mittendrin. Vor der Partie in Regensburg zeigen wir hier das Restprogramm der Zitter-Clubs und was für die Lilien noch alles möglich ist.

Das Wichtigste vorneweg: Egal, was die Lilien am 33. Spieltag veranstalten werden, einen vorzeitigen Abschied werden die Fans des SV Darmstadt 98 am Sonntag nicht betrauern. Sollte der Tabellen-17. sein Spiel in Regensburg (15.30 Uhr) verlieren, wäre der Abstieg in die 3. Liga selbst dann nicht sicher, wenn alle Konkurrenten gegen die 98er spielen. Denn: Der 15. Aue und der 12. Dresden, in einer verrückten 2. Liga noch immer nicht gerettet, nehmen sich so oder so gegenseitig wichtige Punkte weg.

So bleibt Darmstadt definitiv die Chance im letzten Spiel der Saison gegen das Team aus dem Erzgebirge zumindest auf den Relegationsplatz zu springen. Nach neun Begegnungen ohne Niederlage (drei Siege, sechs Remis) ist der psychologische Vorteil im Endspurt einer völlig verrückten Saison auf Seiten der Lilien.

Die Ausgangssituation vor dem 33. Spieltag

Das Einzige, das derzeit sicher ist, ist der Absteiger Kaiserslautern. Mit 29 Punkten ist der FCK nicht mehr zu retten. Alle anderen bis hoch zum Achten aus Sandhausen (42 Punkte) müssen dagegen noch zittern. Im direkten Abstiegssog befinden sich neben den Lilien (37 Punkte) derzeit noch der aktuelle Relegationsteilnehmer Fürth (38 Punkte) sowie mit Aue und Braunschweig zwei weitere Teams, die weniger als 40 Punkte haben (je 39).

Für Darmstadt ist die Situation damit kaum zu berechnen. Theoretisch könnte schon ein Punkt für den Relegationsplatz reichen, mit zwei Zählern wäre sogar der direkte Klassenerhalt möglich – wenn denn die Konkurrenz aus Braunschweig und Fürth an beiden Spieltagen patzt. Holen dagegen alle Konkurrenten die maximalen Punkte, würden die Lilien selbst mit vier Zählern aus den verbleibenden zwei Partien direkt absteigen. Läuft es ganz verrückt, könnten selbst zwei Siege nur für den 16. Rang und damit das Duell gegen den Dritten der dritten Liga reichen (wenn Aue gegen Dresden maximal einen Punkt holt und der Rest der Konkurrenten siegt). Zusammengefasst: Mehr Drama geht nicht.

Hier gibt es das Restprogramm und die Formkurven der Zitterteams kompakt zusammengefasst.

8. Sandhausen

42 Punkte, zuletzt zwei Spiele ohne Sieg. Das Restprogramm: Nürnberg (Heim), Bielefeld (Auswärts)

9. Ingolstadt

42 Punkte, zuletzt 1:5-Blamage gegen Kiel. Das Restprogramm: Braunschweig (A), Kaiserslautern (H)

10. Union Berlin

41 Punkte, zuletzt zwei Spiele ohne Sieg, darunter die schwache Partie in Darmstadt. Das Restprogramm: Bochum (H), Dresden (A)

11. Heidenheim

41 Punkte, Team ist im Aufwind: zwei der vergangenen drei Spiele wurden gewonnen. Das Restprogramm: Kaiserslautern (A), Fürth (H)

12. Dresden

40 Punkte, kassierte am vergangenen Spieltag eine unglückliche Last-Minute-Pleite gegen Düsseldorf. Das Restprogramm: Aue (A), Union (H)

13. St. Pauli

40 Punkte, Tendenz zeigte bis zum 3:0 am vergangenen Spieltag steil nach unten, jetzt herrscht wieder etwas Selbstvertrauen in Hamburg. Das Restprogramm: Bielefeld (H), Duisburg (A)

14. Braunschweig

39 Punkte, zuletzt seit vier Spielen ohne Sieg. Das Restprogramm: Ingolstadt (H), Kiel (A)

15. Aue

39 Punkte, verlor die vergangenen drei Spiele, spielt im Endspurt gegen zwei direkte Konkurrenten. Das Restprogramm: Dresden (H), Darmstadt (A)

16. Fürth

38 Punkte, wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Das Restprogramm: Duisburg (H), Heidenheim (A)

17. Darmstadt

37 Punkte, seit neun Spielen ungeschlagen. Das Restprogramm: Regensburg (A), Aue (H)

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 6.5., 21.45 Uhr