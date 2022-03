Aus 0:2 in ein 3:2: Das Comeback der Lilien gegen Heidenheim zeigte die Moral des Teams, folgte aber auch einem klaren Plan. Zudem haben Fans und Mannschaft nun einen neuen gemeinsamen Hit.

Videobeitrag Video Sechs-Minuten-Wahnsinn im Video: So drehte Darmstadt 98 das Spiel gegen Heidenheim Video Lilien feiern gegen Heidenheim das 3:2. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Auch am Montag hatten die Darmstädter immer noch ein Lächeln im Gesicht, als es in die neue Trainingswoche ging. Der Grund waren sechs magische Minuten drei Tage zuvor beim Sieg gegen Heidenheim. Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) hatten mit ihren Treffern einen 0:2-Rückstand gegen einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg in einen Heimsieg gedreht. Danach stellten sich die Zuschauer am Böllenfalltor die Frage: Was war denn da los?

Beim sensationellen Comeback halfen sicher auch das Spielglück und eine in dieser Phase indisponierte Gästemannschaft. Und dennoch zwangen die Lilien auch jenes Glück auf ihre Seite - und zwar schon vor dem Spiel. Für die genauere Betrachtung zeigt obiges Video die Entstehung der drei Treffer.

Mehr Spieler ins Zentrum, zweite Bälle und schnelle Freistöße

So ging dem Anschlusstor ein langer Ball von Keeper Marcel Schuhen voraus, der zunächst abgewehrt, dann über Tobias Kempe, Tietz und Marvin Mehlem blitzschnell zu Seydel gepasst wurde. Schon im Vorfeld hatten die Lilien bemerkt, dass Heidenheim Probleme bei zweiten Bällen bekommen kann. Außerdem hatten die Lilien im Spiel mit taktischen Umstellungen Überzahl im Zentrum geschaffen. Die Außen rückten weiter vor, Kapitän Fabian Holland agierte in der Schlussphase mitunter hinter den Sturmspitzen.

Beim zweiten Treffer legte Kempe per Freistoß auf den Kopf von Tietz, der seine Torflaute mit dem Treffer zum 2:2 beendete. Kempe nahm dafür nur drei Schritte Anlauf und führte die Standardsituation so schnell aus, dass sich Heidenheims Kevin Sessa noch gar nicht umgedreht hatte und Tietz seinerseits den entscheidenden Tick vor seinen Gegenspieler kommen konnte. "Kempe macht das geschickt, indem er den Ball dann ausführt, als wir den Gegenspieler nicht im Blick haben", meinte Gästetrainer Frank Schmidt. Noch einen Tag vor dem Spiel hatten die Lilien explizit die Offensiv-Standards trainiert und auch die schnelle Ausführung als Losung ausgegeben.

Lieberknechts Einfluss von der Bank

Beim dritten Tor dann schlich sich der Außenspieler Skarke ins Zentrum und hielt aus einer eigentlich schwierigen Position drauf. Auch diese Maßgabe war aus dem Trainerteam gekommen: Schießt aus der Distanz! Skarke hatte es gegen seinen Ex-Klub häufiger beherzigt; in der 83. Minute wurde er belohnt, weil Heidenheims Keeper Kevin Müller diesen Ball durchrutschen ließ.

Videobeitrag Video Video der Lilien-Party: Phillip Tietz wird zum Anheizer im "Bölle" Video Stürmer Phillip Tietz heizt das Stadion ein. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht behielt zudem ein glückliches Händchen: Joker Seydel stach, der eingewechselte Mehlem war an zwei Treffern beteiligt. Sowohl die personellen als auch die taktischen Umstellungen fruchteten. "Ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft momentan unglaubliche Energie und Moral besitzt. Selbst beim 0:3 wäre noch alles möglich gewesen", sagte Lieberknecht hinterher.

Das Stadion trägt die Spieler zur Aufholjagd

Zu guter Letzt hatte auch das Publikum seinen Anteil an der Aufholjagd: Selbst beim Rückstand feuerte das Böllenfalltor die 98er an. "Mit dem 1:2 kommt das Stadion und uns ist der Stecker gezogen", bilanzerte Heidenheims Trainer Schmidt. "Die Leute im Stadion hatten auch beim Rückstand ein unglaubliches Gespür", sagte Lieberknecht.

Kurios: Nach der Partie gaben dann die Darmstädter Spieler ein Lied für die gemeinsame Party vor. Torschütze Tietz lief zum Fanblock, um den mannschaftsinternen Saisonhit "Doppelhorn" zu intonieren (Video oben). So sangen Fans, Team und Betreuer: "Mit alle Mann nach rechts, alle Mann nach links, alle Mann nach vorn." Und "alle Mann nach vorn" war ein passendes Motto für das wilde Spiel der Lilien am Freitagabend.