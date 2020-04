Co-Trainer Kai Schmitz schreibt und überwacht die Heim-Trainingspläne der Spieler von Darmstadt 98. Seine Frau ist darüber nicht gerade erfreut.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Kai Schmitz über das Lilien-Homeoffice [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Vielleicht tut sich ja was in dieser Woche. Noch stehen die Fußball-Profis von Darmstadt 98 wegen der Corona-Krise nicht auf dem Trainingsplatz. Die Spieler halten sich weitgehend zuhause fit. Und so ist Co-Trainer Kai Schmitz derzeit der wichtigste Mann bei den Lilien.

Der 48-Jährige schreibt die Heim-Trainingspläne der Spieler. Zudem überwacht er, ob Serdar Dursun, Tobias Kempe, Marcel Schuhen und Co. alles richtig machen in den heimischen vier Wänden. "Es bringt mich manchmal schon an die Grenzen, weil wir darauf achten, dass jeder Spieler in seinem Rahmen trainiert", sagt Schmitz im Gespräch mit dem hr-sport.

Weiße Weste als Head-Coach

Fast jeder einzelne Spieler hat einen Plan bekommen, der auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Und deshalb arbeitet Schmitz derzeit sehr viel. Tag und Nacht. "Ich bin also fast 24 Stunden parat und meine Frau ist entsprechend nicht amüsiert darüber", sagt er schmunzelnd.

Schmitz ist seit bald vier Jahren Co-Trainer bei Darmstadt 98. Vor gut einem Jahr, nach dem Rauswurf von Dirk Schuster und vor dem Amtsantritt von Dimitrios Grammozis saß Schmitz sogar für ein Spiel hauptverantwortlich auf der Trainerbank. Die Lilien gewannen mit 2:0 gegen Dynamo Dresden.

Eine App, WhatsApp und noch 'ne App

Die aktuelle Situation in Zeiten von Corona ist sehr speziell. Schmitz steht mit allen Darmstädter Profis in ständigem WhatsApp-Kontakt. Falls ein Spieler eine Übung im Home-Office nicht versteht, muss der Coach ran. "Ich habe das Handy immer am Mann." Das kostet Kraft und Nerven.

Zusätzlich werden die Spieler über ihre Fitnessuhren kontrolliert. Wie intensiv war der Lauf im heimischen Wald? Wie stark die Belastung bei der Einheit auf den Spinning-Rad im Wohnzimmer? Die Daten aller Spieler werden über eine App an den Co-Trainer übermittelt. Für das Krafttraining gibt es noch eine weitere App. Alles Daten, die Schmitz auswertet.

Lilien trainieren noch nicht auf dem Rasen

Den Trainingsplatz am Böllenfalltor-Stadion haben die Darmstädter Spieler und ihr Co-Trainer seit über drei Wochen nicht mehr gesehen. Im nahen Frankfurt bei der Eintracht trainieren sie schon seit Freitag wieder am Stadion. Allerdings nur immer zwei Spieler gemeinsam, ob beim Fitness-Training in der Mixed Zone oder sogar mit dem Ball auf dem Fußballplatz.

Das machen sie in Darmstadt nicht, weil die hessische Landesregierung einen geregelten Trainingsbetrieb auf dem Platz untersagt hat. Nun hoffen die Verantwortlichen von Darmstadt 98 darauf, dass sich daran in dieser Woche etwas ändert.

Schielen nach Bayern und NRW

Die mangelnde Perspektive macht nicht nur Schmitz derzeit zu schaffen. "Die größte Herausforderung ist, dass wir nicht wissen, auf welchen Tag wir hinarbeiten. Wir haben keine exaktes Datum und das macht es besonders schwierig. Wir hoffen, dass wir die Jungs in der nächsten Woche erlösen können", sagt er. Alle schauen sehnsüchtig über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Bei Borussia Dortmund und an anderen Bundesliga-Standorten in NRW wird schon seit einigen Tagen in Kleinstgruppen und mit dem Ball trainiert. In Bayern nehmen Darmstadts Zweitliga-Konkurrenten Fürth und Nürnberg am Montag das Training in Kleinstgruppen wieder auf. Kommt nun auch die offizielle Erlaubnis in Hessen?

Für Darmstadts Co-Trainer Schmitz wäre das ein Riesenschritt. Auch, weil er dann seinen 24-Stunden-Standby-Modus und die vollgestopften Heim-Trainingsprogramme so langsam wieder runter fahren könnte.