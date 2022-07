In der vergangenen Saison war die offensive Außenbahn ein Prunkstück der Lilien-Elf. In der neuen Spielzeit muss Trainer Torsten Lieberknecht mehr ausprobieren. Kann ein Gastspieler nun eine Soforthilfe darstellen?

Zum Ende der Winter-Transferperiode im Januar passierte beim SV Darmstadt 98 etwas nicht wirklich Alltägliches. Die Lilien, zu diesem Zeitpunkt schon mittendrin im Aufstiegs-Rennen, ließen gleich zwei offensive Außenbahnspieler zu Liga-Konkurrenten ziehen: Erich Berko und Benjamin Goller. Ersatz wurde dereinst keiner geholt. Die Konkurrenz war einfach zu groß und die beiden Abgänge taten nicht weh. Im Sommer 2022 ist es nun mitnichten so, dass diese Entscheidung bereut würde. Personell ist es aber deutlich dünner geworden auf den offensiven Außenbahnen. So dünn, dass seit dem Dienstag nun gar ein Gastspieler im Training der Südhessen vorspielen darf.

Namentlich ist das Keanan Bennetts. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, ist seit diesem Sommer aber vereinslos. Für die Fohlen kam Bennetts vorrangig in der Regionalliga West zum Einsatz. Der gebürtige Londoner kann aber immerhin auch fünf Kurzeinsätze in der Bundesliga vorweisen. Bei den Lilien spielt er nun eine Woche lang als Trainingsgast vor.

Zwei Partien, zwei verschieden Aufstellungen

Darf er vielleicht sogar auf mehr hoffen? Die Südhessen sind auf den offensiven Außenbahnen derzeit personell arg gebeutelt. Tim Skarke verließ die Darmstädter im Sommer und schloss sich Union Berlin an, Mathias Honsak verletzte sich zu Saisonbeginn, fällt daher aktuell aus. Beim Sieg gegen Sandhausen musste nun auch noch Braydon Manu wegen einer Wadenverletzung vorzeitig ausgewechselt werden. "Es hat ein bisschen wehgetan und ich konnte dann nicht mehr auftreten", sagte der Torschütze hinterher.

Auch wenn es bei Manu, der am Dienstag zwar nicht auf dem Platz stand, aber einen Ausdauer-Test absolvierte, so aussieht, als wäre die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, bleibt die personelle Lage im Offensiv-Bereich angespannt. Trainer Torsten Lieberknecht ließ auf den Außenbahnen in beiden Spielen rotieren, nach der Auftakt-Niederlage in Regensburg mussten Emir Karic und Frank Ronstadt auf die Bank. Noch steht die Lilien-Elf im Offensivbereich nicht.

Bleibt es bei Warming?

Die Frage bleibt, ob die Darmstädter noch nachbessern wollen. Magnus Warming wurde bereits verpflichtet, von ihm erhoffen sich die Südhessen einiges. Sein Können hat er bei seinen beiden Einwechslungen schon angedeutet. Bennetts könnte zudem die Quantität erhöhen, die Frage ist, ob es bei ihm qualitativ reicht.

Dem Vernehmen nach ist beim Ex-Gladbacher alles offen, die Lilien schauen sich den Allrounder, der viele Positionen spielen kann, in dieser langen Trainingswoche genau an. Ob er die Lösung für die Außenbahn-Formel der Lilien ist, ist aber fraglich. Vielleicht tut sich auf dieser Position bei den Darmstädtern ja noch mehr.