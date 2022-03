Die Lilien wollen sich von der Niederlage in Bremen nicht aus der Bahn werfen lassen.

Die Lilien gehen gelassen in die Länderspielpause

Trotz Niederlage in Bremen

Nach der Niederlage im Top-Spiel in Bremen bleibt man beim SV Darmstadt 98 betont unbeeindruckt. Warum auch nicht? Top-Spiele gibt es in dieser engen 2. Bundesliga schließlich noch genug.

Nach knapp sechs Monaten hat der SV Darmstadt 98 mal wieder ein Auswärtsspiel verloren. Man könnte hinzufügen: ausgerechnet das Top-Spiel in Bremen, quasi ein Sechs-Punkte-Spiel im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Lilien aber stellen sich hin und machen genau das Gegenteil.

Oben dabei und "geile Spiele vor der Brust"

"Es ist nichts passiert. Wir haben ein Auswärtsspiel in Bremen verloren. Es gibt Schlimmeres", sagte Kapitän Fabian Holland nach dem 0:1 am Samstagabend und zuckte mit den Schultern. Klar, eine Niederlage ist nie schön und Trainer Torsten Lieberknecht schob nach der frühen Roten Karte gegen Klaus Gjasula und Beleidigungen aus den Fan-Rängen gleich doppelt Frust. Im Aufstiegskampf bleiben die Südhessen aber wegen zweier Sachen noch ziemich tiefenentspannt: "Wir sind immer noch voll dabei oben und wir haben noch geile Spiele vor der Brust", so Linksverteidiger Holland.

Sieben Spieltage vor Schluss sind die Darmstädter Tabellendritter der zweiten Liga. Einen Punkt vor Verfolger Schalke 04, zwei vor dem Fünften aus Nürnberg und drei hinter Spitzenreiter St. Pauli und Bremen. Die Liga ist so eng und spannend wie selten. Und Top-Spiele wird es nach der Länderspielpause noch genug geben.

Top-Spiele am Fließband

Die Lilien haben im April noch drei weitere "Sechs-Punkte-Spiele" vor der Brust, spielen nacheinander gegen Nürnberg, Schalke und St. Pauli. Bremen muss ebenfalls noch gegen drei der Top-Fünf-Teams spielen. Schalke, St. Pauli und Nürnberg müssen sogar gegen alle vier direkten Mitbewerber nochmal ran.

Von Heidenheim und dem HSV haben wir da noch gar nicht gesprochen, obwohl beide auch nur sechs Punkte hinter den Lilien liegen und sich noch berechtigte Außenseiterchancen ausrechnen dürfen. Die Hamburger, das sei nur nebenbei gesagt, haben das vermeintlich leichteste Restprogramm und kein einziges Top-Spiel mehr anstehen.

Lieberknechts Versprechen

Gegen besagten HSV verloren die Lilien im Februar übrigens ebenfalls das Duell gegen einen direkten Konkurrenten. Aus der Bahn geworfen hat sie das nicht. Die nächsten fünf Spiele blieben die Darmstädter ungeschlagen und eroberten die Tabellenspitze, die sie nun mit der Pleite in Bremen wieder verloren. "Es ist eine Niederlage, die wir mal wegstecken müssen und auch wegstecken werden", versprach Trainer Lieberknecht.