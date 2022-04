In der Hinrunde stellte der SV Darmstadt 98 den großen Clubs der zweiten Liga reihenweise ein Bein. In der Rückrunde haben die Lilien alle Top-Spiele verloren. Am Wochenende geht es erneut gegen einen Aufstiegskonkurrenten.

Videobeitrag Video Highlights: Darmstadt - Schalke Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

"Auf den vierten Tabellenplatz würde ich gerne verzichten, weil er so nah an den Aufstiegsrängen liegt. Das ist die Holz-Medaille." Diese beiden Sätze sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht in der Länderspielpause Ende März dem hr-sport. Damals, nach 27 Spieltagen, war der SV Darmstadt 98 Tabellendritter mit 48 Punkten. Drei Spiele und zwei Niederlagen später stehen die Südhessen nun aber genau da, wo Lieberknecht am Saisonende nicht sein möchte: Sie sind Tabellenvierter.

Hinrunde hui, Rückrunde pfui

Dass die Lilien nach langer Zeit aus den Aufstiegsrängen gepurzelt sind, hat einen einfachen Grund. Darmstadt 98 patzt gegen die direkte Konkurrenz. Gegen die aktuelle Top-Sechs der Liga haben die Lilien in der Rückrunde alle Spiele verloren. Zuletzt setzte es gegen Nürnberg (1:3) und Schalke (2:5) bittere Pleiten. Gegen Bremen (0:1) und den HSV (0:5) gab es für Darmstadt schon zuvor nichts zu holen. Einzig das Top-Spiel gegen St. Pauli steht noch aus. Dort sind die Südhessen am Samstag (20.30 Uhr) zu Gast.

Noch in der Hinrunde sah das ganz anders aus. Die unbekümmerten Lilien fegten durch die zweite Liga, hatten auch vor großen Namen keinen Respekt. Gegen die jetzige Aufstiegskonkurrenz gab es keine einzige Niederlage. Nur beim 2:2 gegen den HSV ließen die Lilien überhaupt Federn. Geht ihnen jetzt im Saisonendspurt aber doch noch die Luft aus?

Weitere Informationen So endeten die Top-Spiele in der Hinrunde Hamburger SV - Darmstadt 98 2:2

Darmstadt 98 - Werder Bremen 3:0

Darmstadt 98 - 1.FC Nürnberg 2:0

Schalke 04 - Darmstadt 98 2:4

Darmstadt 98 - FC St. Pauli 4:0 Ende der weiteren Informationen

Auch St. Pauli schwächelt

Nix da. "Die Lilien leben", sagte Lieberknecht nach der Pleite gegen Schalke. Seine Mannschaft habe gegen Schalke das Herz auf dem Platz gelassen. Und der Coach ließ durchblicken, dass sie das auch in den verbleibenden vier Partien machen wird. "Klar ist das heute eine extrem bittere Niederlage", gestand auch Stürmer Phillip Tietz. "Aber da sind noch vier Spiele. Sollen die anderen ruhig denken, dass uns die Körner ausgehen. Am Ende kackt die Ente."

Das Gute aus Sicht der Lilien ist, dass sich die Konkurrenz nie entscheidend absetzen konnte – und dass die Darmstädter die Top-Spiel-Wochen eben fast komplett hinter sich gelassen haben. Während die Südhessen von der direkten Konkurrenz nur noch St. Pauli vor der Brust haben, müssen die Kiez-Kicker danach auch noch gegen Schalke und Nürnberg ran. Und: Auch St. Pauli schwächelt. In der Rückrundentabelle sind die Nordlichter nur Zwölfter, haben ihre Top-Spiele ebenfalls nicht gewinnen können. Gegen Bremen (1:1) und den HSV (1:2) holte der Tabellendritte nur einen Punkt. Dabei kann es aus Lilien-Sicht vorerst gerne bleiben. Dann ist man auch den ungeliebten vierten Platz erstmal wieder los.