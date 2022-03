Darmstadt 98 steht noch immer sensationell auf Platz zwei der Zweiten Liga. Doch bei genauerer Betrachtung muss das Team an fünf Punkten arbeiten. Stürmer Luca Pfeiffer gibt schon einmal eine hoffnungsvolle Ansage ab.

Audiobeitrag Audio Luca Pfeiffer über die Standards bei den Lilien Audio Luca Pfeiffer von Darmstadt 98 Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Man muss es noch einmal vorweg schicken: Darmstadt 98 spielt eine blendende Saison und hamsterte nun bereits 44 Punkte ein. Die Lilien haben keinen Druck mehr - ganz im Gegensatz zu früheren Spielzeiten, als zu diesem Zeitpunkt der Saison noch die Abstiegsgefahr akut wirkte. Von sechs Spielen nach der Winterpause verloren die Lilien nur eines. Auswärts ist die Mannschaft bärenstark, gar seit neun Spielen in der Fremde unbesiegt. Spieler von der Bank wie Mathias Honsak werden zu Matchwinnern, etablierte Kräfte wie Matthias Bader blühen auf.

Und doch stehen die Darmstädter vor einigen Problemen, wenn man genauer hinsieht - um es mit Blick auf die Tabelle zu betonen: vor Luxusproblemen. Offenkundig tritt die Mannschaft nicht mehr so stark auf wie noch vor der Winterpause. Von den sechs Gegnern in diesem Jahr kam mit dem HSV nur ein Team aus der Top8 der Tabelle - und der gewann am Böllenfalltor mit 5:0. Mit dem glücklichen Last-Minute-Sieg in Dresden setzte sich die Mannschaft von Torsten Lieberknecht zwar vorübergehend an die Tabellenspitze, doch die Partie offenbarte auch die aktuellen Schwächen.

Standard-Schwäche

Mit 15 Gegentoren nach Standardsituationen hatten die Lilien schon vor dem Spiel in Dresden ligaweit die meisten kassiert, allein sieben fielen nach Freistößen. Nach nicht einmal einer Viertelstunde krachte dann ein Dynamo-Freistoß an die Latte, später rettete noch der Pfosten für die Lilien - wiederum nach einem ruhenden Ball. "Es ist schwierig zu erklären. In der Hinrunde haben wir es defensiv sehr gut verteidigt", sagte Lilien-Angreifer Luca Pfeiffer am Dienstag in einer Medienrunde. "Der Gegner weiß mittlerweile, wo wir anfällig sind. Es ist ein Prozess, durch den wir müssen."

Die Schwäche ist deswegen verwunderlich, weil die Lilien zum einen bei eigenen ruhenden Bällen ihrerseits gefährlich sind und zum anderen im Spiel selbst sehr kopfballstark agieren. Nach Flanken aus dem Spiel hat die Elf die wenigsten Gegentore überhaupt zugelassen, Patric Pfeiffer und Thomas Isherwood bewähren sich als "Türme in der Schlacht". Auffällig ist, dass jene Anfälligkeit die Lilien schon in der vergangenen Saison beschäftigte. Vielleicht könnten die Probleme mit dem nächsten Mangel zusammenhängen.

Darmstadt ist zu ungestüm

Die Elf zeichnet eine gesunde Aggressivität aus, mit der sie in dieser Saison schon so manchem Gegner den Schneid abkaufte. Die Kehrseite davon ist aber: Darmstadt beging laut den DFL-Statistiken der Vorwoche die meisten Fouls am Gegner und verursachte die zweitmeisten Elfmeter (fünf). Insgesamt 57 Gelbe Karten stehen bereits zu Buche - ebenfalls die zweitmeisten der Liga. Mittelfeldmann Klaus Gjasula sah in Dresden die zehnte der Saison (bei 17 Spielen) und fehlt gegen Heidenheim gesperrt.

Auch in Dresden verursachte die Mannschaft auf diese Art Freistöße in gefährlichen Zonen. Die Lilien sollten ihre Robustheit nicht ablegen, aber cleverer in die Duelle gehen. "Um den Sechzehner herum sind Fouls immer blöd, aber es lässt sich nicht immer verhindern. Wir müssen wieder darauf aufbauen, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben", erklärt Luca Pfeiffer.

Videobeitrag Video Highlights: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Probleme im Angriff

In der Rückrunde schossen die Lilien im Schnitt 1,6 Tore pro Partie - in der Hinrunde waren es 2,3. Klar ist: Sie haben an Abschlussstärke eingebüßt, auch wenn sie sich immer noch auf einem guten Niveau bewegen. Ein Grund dafür scheint die verschlechterte Effizienz zu sein, weil Darmstadt laut Statistik in der Rückrunde neun Torversuche mehr für ein Erfolgserlebnis benötigte als in der Hinserie.

Verknüpft sind diese Statistiken natürlich mit dem Formtief des Duos Pfeiffer und Phillip Tietz. Pfeiffer traf zuletzt im Januar, Tietz im Dezember. Lieberknecht reagierte im Heimspiel gegen Rostock, indem er beide aus der Startelf nahm. Der Trainer wollte nicht nur einen Stürmer rauslassen, um diesen anzuzählen. In Dresden stellte er Tietz und Pfeiffer wieder von Beginn auf. Der Coach beweist Fingerspitzengefühl, die beiden Angreifer zeigen sich engagiert.

Doch auch am Samstag merkte man ihnen die mentale Belastung der Torlosigkeit in ihren Aktionen an. "Natürlich ist die Situation nicht schön für mich", sagte Pfeiffer am Dienstag. "Aber wir arbeiten im Training dran und deswegen mache ich mir keinen Kopf. Die Dinger werden wieder reinfliegen."

Fehlende Passsicherheit

Bereits in der ersten Minute beim Spiel in Dresden stockte den Lilien der Atem. Torwart Marcel Schuhen leitete mit einem Fehlpass gleich eine Großchance des Gegners ein. Der gleiche Fauxpas unterlief ihm in der zweiten Halbzeit, er bügelte ihn aber stark aus. Trainer Lieberknecht betonte nach dem Spiel, dass das Team den Keeper selbst in die Bredouille gebracht habe.

Die Fehlpässe zogen sich durchs gesamte Team, gerade hinter der Mittellinie spielten die Darmstädter zu oft den Dresdnern den Ball in die Füße. Noch in der Hinrunde zeichnete sich das Team durch sein zielstrebiges, vertikales Spiel aus. Nun aber wird deutlich, dass die Gegner den Lilien viel eher zusetzen und den Druck auf den Ball erhöhen. Für Darmstadt ist es deshalb umso wichtiger, dass mit Tobias Kempe ein Ideengeber im Mittelfeld nach seiner Sperre zurückkehrt.

Die Heimstärke muss zurückkommen

In der Hinrunde besiegte Darmstadt reihenweise Schwergewichte der Liga am Böllenfalltor, die jüngste Bilanz aber erscheint weniger rosig. In den vergangenen vier Heimspielen setzte es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Am Freitag nun kommt mit Heidenheim ein Team aus dem oberen Tabellendrittel, gegen das Darmstadt in der Hinrunde unterlag.

"Ich freue mich riesig auf das Spiel, gerade weil wieder mehr Zuschauer zugelassen sind. Wir haben in dieser Saison schon gesehen, was das ausmacht", sagt Luca Pfeiffer. Die Sorgenanalyse bleibt ein "Jammern auf hohem Niveau". Doch die Lilien müssen die Problemzonen angehen, wenn sie aus einer sehr guten Saison eine historische machen wollen.