Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Zweitligist sicherte sich die Dienste des Fürthers Serdar Dursun. Er soll den Konkurrenzkampf im Sturm befeuern.

Vier Tage vor dem ersten Saisonspiel hat Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechselt Angreifer Serdar Dursun von Ligakonkurrent Greuther Fürth zu den Lilien. Der 26-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

Glaubt man Trainer Dirk Schuster, passt der Neuzugang mit seinem fußballerischen Profil perfekt ans Böllenfalltor, wo Maloche noch groß geschrieben wird. "Er ist ein körperlich präsenter Spieler, der viel für das Team arbeitet und seine Torgefahr in der zweiten Liga bereits nachgewiesen hat", sagte Schuster.

Lilien starten gegen Paderborn

Dursun habe nach eigener Aussage sofort gespürt, "dass Darmstadt der richtige Schritt für mich sein könnte". Der gebürtige Hamburger absolvierte bisher 59 Spiele in der zweiten Liga. Die Hessen starten am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn in die neue Spielzeit.

Mit Dursun, Felix Platte, Terrence Boyd und Jamie Maclaren stehen nun vier potenzielle Mittelstürmer im Kader der Lilien. Ein fünfter Kandidat in Person von Artur Sobiech ist auf der Suche nach einem neuen Verein.