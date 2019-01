Serdar Dursun fürchtet, dass die Stimmung im Stadion am Böllenfalltor in der Rückrunde schlechter sein wird. Dennoch will der Lilien-Stürmer den Klassenerhalt frühzeitig fix machen. Die einfache Erfolgsformel: mehr Tore schießen.

Im letzten Heimspiel des Jahres 2018 erlebte der SV Darmstadt 98 einen echten Höhepunkt. Zwar nicht sportlicher Natur – da bekamen die Fans ein eher mageres 1:1 gegen Ingolstadt serviert – aber emotional. Es war das letzte Spiel der alten Gegengeraden, die kurz darauf den Abrissbirnen zum Opfer fiel. Ein Stück Lilien-Geschichte ist gegangen. Das werden nicht nur die Fans, das wird auch die Mannschaft in der Rückrunde merken.

Hinten dicht, vorne Dursun

"In meinem ersten Jahr bei Greuther Fürth hatten wir dasselbe, da hat die eine Stadionhälfte gefehlt", erinnert sich Stürmer Serdar Dursun. Die Konsequenz: "Die Stimmung wird auf jeden Fall runtergehen." Trotzdem ist der 27-Jährige zuversichtlich, dass die Lilien nicht so lange um den Klassenerhalt bangen müssen wie in der vergangenen Saison.

Dafür schuften die Südhessen seit einigen Tagen schon im Trainingslager in Spanien. "Wir wollen von der ersten Minute da sein, gut starten und so schnell wie möglich da unten rauskommen", gab Dursun die Marschroute vor. Um das zu schaffen, müssen die Lilien aber nicht nur die Abwehr dicht bekommen – und das auch noch ohne den abgewanderten Kapitän Aytac Sulu – sie müssen auch an ihrer Chancenverwertung arbeiten.

Jubeln vor der Baustelle

Der Schwerpunkt in Spanien ist daher in den ersten Tagen klar: Ballannahme, Ballmitnahme, Raumaufteilung… "Wir versuchen, klar nach vorne zu spielen. Steil, klatsch!", fasst Dursun zusammen. "Wenn wir das machen, können wir auch mehr Tore schießen."

Dabei nimmt sich Dursun auch selbst in die Pflicht. Eine gewisse Anzahl von Saisontoren (bislang sechs) will sich der Stürmer zwar nicht auferlegen, aber jedes Tor tue ihm und der Mannschaft natürlich gut. Sollte ihm ein Treffer im Stadion am Böllenfalltor gelingen, kann sich Dursun sogar vorstellen, der alten Gegengeraden Respekt zu zollen. "Aus Joke könnte man da mal hinlaufen und jubeln", sagt der Angreifer und lacht.