Der SV Darmstadt 98 setzt sich in einem engen Duell gegen den SV Sandhausen durch. Braydon Manu sorgte im Team von Trainer Torsten Lieberknecht für den Unterschied.

Lilien-Angreifer Braydon Manu überragte gegen Sandhausen.

Erleichterung beim SV Darmstadt 98 am Freitagabend! Die Lilien verhinderten gegen den SV Sandhausen einen Fehlstart in die neue Saison und konterten die Regensburg-Niederlage mit einem 2:1 (1:1). Matchwinner war Braydon Manu mit Tor (9.) und Vorlage zum Siegtreffer von Marvin Mehlem (55.). Der SVS kam durch Aleksandr Zhirkov nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich (24.).

Vier Veränderungen und Umstellung auf Dreierkette

Trainer Torsten Lieberknecht nahm vor Anpfiff der Partie vier Veränderungen an der Startelf vor. Clemens Riedel und Jannik Müller ersetzten die Stammverteidigung Patric Pfeiffer (Sperre) und Thomas Isherwood (Muskelbündelriss). Zudem rotierten Manu und Fabian Schnellhardt für Frank Ronstadt und Emir Karic in die Mannschaft. Lieberknecht stellte das System um, Klaus Gjasula agierte als letzter Mann in einer Dreierkette.

Bereits nach vier Minuten hätten die Lilien in Führung gehen können, doch Phillip Tietz köpfte eine präzise Flanke von Fabian Holland völlig freistehend am Gehäuse vorbei. Die nächste Aktion ließ die Fans dann allerdings von den Sitzen aufspringen. Sandhausen konnte einen Eckball nicht klären und so traf Manu nach einem Missverständnis in der Gäste-Abwehr aus spitzem Winkel per sattem Linksschuss zum frühen Führungstor (9.) in den Winkel. Der Jubel fiel euphorisch aus, der bekannte Hut durfte nicht fehlen.

Sandhausen erwischt Lilien eiskalt

Die Darmstädter blieben dominant und wurden nach 24 Minuten auf typische Sandhäuser Art und Weise kalt erwischt. Eine Freistoßflanke landete vor den Füßen von Zhirov und der ließ sich die Chance aus rund zwölf Metern nicht nehmen. Und die nächste Großchance gehörte erneut dem Gast. Nach schöner Vorlage von David Kinsombi konnte Janik Bachmann allerdings nicht verwerten, Torhüter Marcel Schuhen stand goldrichtig (38.).

Der zweite Durchgang begann zunächst mit einem personellen Rückschlag für die Lilien. Riedel kam bei einer Verteidigungsaktion falsch auf und wurde durch Neuzugang Christoph Zimmermann ersetzt (53.).

Manu wird mit Tor und Vorlage zum Matchwinner

Darmstadt schüttelte sich kurz und antwortete mit einem sehenswerten Treffer. Torschütze Manu bekam das Leder kurz vor dem Strafraum von Mehlem und steckte - umringt von drei Gegenspielern - traumhaft zurück auf Mehlem durch, der souverän einschob (55.).

Manu verließ - leicht angeschlagen und unter lautem Applaus - kurz danach den Platz, Neuzugang Magnus Warming ersetzte ihn. Die Lilien kamen kaum noch zu Entlastungsangriffen, sie verteidigten die Führung im Anschluss mit Mann und Maus. Doch Sandhausen kam kaum noch durch und musste sich insgesamt nicht unverdient geschlagen geben.

Weitere Informationen Darmstadt 98 - SV Sandhausen 2:1 (1:1) Darmstadt: Schuhen, Bader, Riedel (53. Zimmermann), Müller, Holland, Gjasula, Manu (62. Warming), Kempe (90. Ben Balla), Mehlem (90. Ronstadt), Tietz, Schnellhardt Sandhausen: Drewes, Diekmeier, Zhirov, Dumic, Okoroji (89. Ganda), Trybull (78. Ritzmaier), Zenga, D. Kinsombi (78. Ochs), Bachmann, C. Kinsombi (78. Esswein), Pulkrab (78. Kutucu)



Tore: 1:0 Manu (9.), 1:1 Zhirov (24.), 2:1 Mehlem (55.)

Gelbe Karten: Müller, Tietz / C. Kinsombi, Trybull, Dumic



Schiedsrichter: Winter (Hagenbach)

Schiedsrichter: Winter (Hagenbach)

Zuschauer: 13.500