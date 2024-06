Fernie bestätigt Gjasula-Gespräche

Der SV Darmstadt 98 arbeitet weiter an einer Vertragsverlängerung mit Klaus Gjasula. Das bestätigte Sportdirektor Paul Fernie beim Trainingsauftakt der Lilien am Samstag und fügte an: "Die Gespräche sind positiv." Der 34-jährige Albaner spielt seit 2021 bei den Südhessen und kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung aushelfen. In Darmstadt wissen sie zudem die Mentalität Gjasulas zu schätzen. "Das Spiel gegen Kroatien hat gezeigt, was er für ein Typ ist. Einer, der niemals aufgibt. Ein Mentalitätsmonster", lobte Fernie. Gjasula war beim EM-Gruppenspiel gegen Kroatien erst ein Eigentor unterlaufen, dann aber erzielte er den Treffer zum 2:2-Endstand.