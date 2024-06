Aytac Sulu warnt vor der Zweiten Liga

Aytac Sulu trägt bei Darmstadt 98 den Titel Ehrenspielführer, er bestritt 81 Spiele in der 2. Bundesliga. Es gibt also nicht viele, die besser wissen, was die "Lilien" im Fußball-Unterhaus erwartet. Sulu erinnert an letzten Abstieg 2017 und die folgende Saison, die Darmstadt auf Platz zehn abschloss: "Damals haben wir nach dem Abstieg selbst moniert, dass wir in der Zweiten Liga weiter Bundesliga-Fußball spielen wollten – das funktioniert aber nicht", sagte Sulu im Gespräch mit dem Darmstädter Echo. "Qualitativ ist die Zweite Liga sehr stark, aber man muss vor allem viel robuster sein, was die Zweikampfführung angeht." Was in der kommenden Saison drin ist? Da will sich Sulu noch nicht festlegen: "Es kann gut werden, die Mannschaft wird ganz bestimmt auf eine ordentliche Art mitspielen. Aber natürlich gibt es viele andere gute Vereine, die aufsteigen wollen. Ich würde schon mahnen, dass man vorsichtig sein muss, aber ich vertraue auf die Fachkompetenz von Torsten Lieberknecht."