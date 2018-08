Der SV Darmstadt 98 hat auch sein zweites Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen den MSV Duisburg vergaben die Lilien in der ersten Halbzeit zu viele Chancen, zeigten sich nach dem Seitenwechsel dann aber zielsicher.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Freitag mit 3:0 (0:0) gewonnen. Marcel Heller (68. Minute), Serdar Dursun (74.) und Tobias Kempe (86.) trafen zum verdienten Sieg der Hausherren. Spieler des Spiels war unumstritten Heller, der nicht nur selbst traf, sondern auch die beiden weiteren Tore vorbereitete.

Gleich drei Mal Latte

In einer muntern Zweitligapartie hatten die Lilien in der ersten Halbzeit noch Aluminium-Pech. Dursun scheiterte gleich zwei Mal an der Latte (42., 44.). Ein wahrer Kopfball-Torpedo von Aytac Sulu streifte den Querbalken ebenfalls noch leicht (45.). Die beste Chance für die Gäste hatte Richard Sukuta-Pasu, der es nach einer Ecke fertigbrachte, den Ball aus zwei Metern Entfernung fünf Meter über den Lilien-Kasten zu schießen (39.).

Auch in der zweiten Halbzeit gab es reichlich Torchancen. Und dieses Mal zeigten sich die Lilien treffsicherer. Das erste Tor von Dursun pfiff das Schiedsrichtergespann wegen einer (vermeintlichen) Abseitsstellung noch zurück (66.). Hellers Treffer, der nach einem langen Ball allen entwischte, Daniel Davari umkurvte und locker einschob, hatte dann aber Bestand (68.). Nur sechs Minuten später durfte dann auch Dursun jubeln. Eine abgefälschte Heller-Flanke drückte der Neuzugang auf der Torlinie stehend mit dem Bauchnabel über die Linie. Kurios, aber effektiv. Kempe machte in der 86. Minute mit einem Kopfball endgültig den Deckel drauf.

Weitere Informationen DARMSTADT 98 - MSV DUISBURG 3:0 (0:0) Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn, Sulu, Franke, Holland - Kempe (87. Kamavuaka), Medojevic (90. Stark) - Heller, Mehlem (73. Wurtz), Jones -Dursun



Duisburg: Davari - Wiegel, Bomheuer, Neumann, Wolze - Fröde, Schnellhardt (80. Gartner), Stoppelkamp, Oliveira Souza (68. Gyau) - Sukuta-Pasu, Tashchy (75. Verhoek)



Tore: 1:0 Heller (68.), 2:0 Dursun (74.), 3:0 Kempe (86.)

Gelbe Karten: - / Wiegel, Fröde



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Zuschauer: 15.170 Ende der weiteren Informationen

