Der SV Darmstadt 98 hat auf die Misere in der Innenverteidigung reagiert und Christoph Zimmermann verpflichtet. Der Verteidiger erhält bei den Lilien einen langfristigen Vertrag.

Der SV Darmstadt 98 hat Innenverteidiger Christoph Zimmermann von Norwich City verpflichtet. Wie die Südhessen am Mittwoch mitteilten, unterzeichnete der 29-Jährige einen Vertrag bis 2025. Die Lilien reagierten damit rasch auf den langen Ausfall von Thomas Isherwood.

Zimmermann spielte in der Jugend zunächst bei Borussia Mönchengladbach und lief ab 2014 für die U23 von Borussia Dortmund auf. 2017 wechselte er zu Norwich und stieg unter dem heutigen Gladbach-Coach Daniel Farke zweimal in die Premier League auf. Insgesamt bestritt er 139 Pflichtspiele für den Verein.

Bereits gegen Sandhausen in der Startelf?

"Wir hatten immer gesagt, dass wir hinsichtlich des zentralen Defensivbereichs noch die Augen und Ohren offen halten", betonte Manager Carsten Wehlmann nach der Bekanntgabe. "Umso mehr freut es uns, dass wir die Position mit einem Spieler wie Christoph Zimmermann besetzen konnten." Vor allem seine Erfahrung habe für den 29-Jährigen gesprochen, so Wehlmann weiter.

"Ich hatte bei Darmstadt 98 sofort ein gutes Gefühl: Die Entwicklung des Klubs in den vergangenen Jahren ist positiv, die Strukturen sind top und der Austausch mit den Verantwortlichen war offen und gut", erklärte Zimmermann bei seiner Vorstellung. Bereits beim Heimspiel gegen Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr) könnte Zimmermann aufgrund der Not in der Innenverteidigung in der Startelf stehen.