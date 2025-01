Mehlem auf Leihbasis nach Paderborn

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Marvin Mehlem ist zurück in Deutschland. Der 27-Jährige, der im Sommer von Darmstadt zum englischen Zweitligisten Hull City gewechselt war, schließt sich auf Leihbasis dem SC Paderborn an. „Marvin ist in der 2. Bundesliga ein Unterschiedsspieler. Er wird unser Angriffsspiel beschleunigen und ein Fixpunkt in unserem Mittelfeld sein“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. Mit dem SCP ist Mehlem am 26. Januar am Böllenfalltor zu Gast.