Lilien begeistern Liverpool-Fans

Das Testspiel von Darmstadt 98 gegen den FC Liverpool war für Trainer Torsten Lieberknecht ein "großes Erlebnis", wie er hinterher sagte. Das war es auch für den Lilien-Anhang: Rund 1.000 Fans waren ins englische Preston mitgereist. Nach der Partie feierte die Mannschaft mit ihnen und stimmte Fangesänge an. Auf Social Media zeigten sich die englischen Fans beeindruckt. "Glaubt ihr, diese Stimmung hält auch in der Premier League an?", twitterte etwa die Polizei von Merseyside, die während des Spiels im Einsatz war. Vom Liverpool-Fan-Account "This is Anfield" gab es virtuellen Applaus .