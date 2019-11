Der SV Darmstadt 98 will den Schwung aus dem Auswärtssieg bei Hannover 96 mitnehmen. Doch mit Arminia Bielefeld kommt ein Spitzenteam ans Böllenfalltor.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will seine erfolgreiche Heimbilanz auch gegen den Tabellenzweiten Arminia Bielefeld wahren. "Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns wartet", sagte Trainer Dimitrios Grammozis bei der Pressekonferenz. Mit dem 2:1 bei Hannover 96 habe sein Team zuletzt aber "reichlich Selbstvertrauen getankt". Und angesichts der Unterstützung der Darmstädter Fans sei es für jede Auswärtsmannschaft unangenehm, am Böllenfalltor zu spielen. Die Lilien sind diese Saison in der Liga zu Hause noch ungeschlagen (zwei Siege, vier Unentschieden).

Paik-Einsatz gegen Bielefeld fraglich

In der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Seung-ho Paik fraglich. Der Südkoreaner hatte im Spiel gegen Hannover einen Pferdekuss auf den Oberschenkel bekommen. Laut Grammozis hat er nun "einen fetten Bluterguss", der ihm starke Schmerzen bereite. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen", sagte der Trainer.

Fabian Schnellhardt (Muskelfaserriss), Felix Platte (Muskelbündelriss) und Braydon Manu (Knochenödem) werden sicher fehlen, befinden sich aber wieder im Aufbautraining. Auf eine Prognose, wann mit ihrer Rückkehr zu rechnen ist, wollte sich Grammozis nicht festlegen. Noch lange fehlen wird Mathias Wittek (Kreuzbandriss).

Grammozis von starker Bielefeld-Saison nicht überrascht

Dass Bielefeld in dieser Saison um den Aufstieg mitspielt, kommt für Grammozis nicht überraschend. "Ich habe sie dort erwartet", sagte er. Schon in der vergangenen Saison habe die Mannschaft gute Leistungen gezeigt, sei mittlerweile eingespielt und habe um Chefcoach Uwe Neuhaus ein sehr gutes Trainerteam.