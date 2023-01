Gnadenlose Lilien starten mit Sieg in die Rückrunde

Darmstadt 98 nutzt gegen Regensburg die Fehler des Gegners und hat in Überzahl keine Mühe. Die Lilien festigen damit den Spitzenplatz in der zweiten Liga.

Herbstmeister Darmstadt 98 ist der Auftakt ins neue Fußballjahr gelungen: Die Lilien besiegten am Samstag Jahn Regensburg mit 2:0 (2:0). Die Tore erzielten Braydon Manu (18. Minute) und Fabian Holland (29.). Der Regensburger Scott Kennedy sah zudem die Rote Karte (21.).

Dabei war der Start in die Partie holprig, Darmstadt fand gegen mutige Regensburger zunächst keine Mittel. Die Gäste brachten sich dann aber selbst ins Hintertreffen: Maximilian Thalhammer vertändelte den Ball gegen Marvin Mehlem. Der spielte Manu frei, der zum 1:0 einschieben konnte (18.). Drei Minuten später entwischte Manu Jahn-Verteidiger Kennedy, der sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste und dafür mit Rot vom Platz flog (21.).

Holland trifft per Kopf

Die Gastgeber nutzten diese Überzahl gnadenlos aus: Eine abgefälschte Flanke von Matthias Bader fand Holland am langen Pfosten, der Kapitän musste nur noch zum 2:0 einköpfen (29.). Der Jahn war sichtbar geschockt und tauchte vor der Halbzeit nur noch einmal gefährlich vor dem Lilien-Tor auf - Thomas Isherwood konnte den Schuss von Nicklas Shipnoski allerdings abblocken (45.).

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Darmstädter zunächst im Vorwärtsgang. Nach 48 Minuten landete eine Direktabnahme von Holland am Außennetz. Mehlem warf sich kurz darauf in einen Abschlag von Jahn-Torhüter Jonas Urbig, der geblockte Ball landete allerdings neben dem Kasten (56.).

Weiterhin Tabellenführer

Im Anschluss beruhigte sich die Partie und war lange ohne weitere Höhepunkte, weil Regensburg in Unterzahl kaum etwas zustande brachte. Erst in der 89. Minute prüfte Lilien-Verteidiger Isherwood mit einer verunglückten Klärungsaktion seinen eigenen Keeper - Marcel Schuhen war allerdings auf dem Posten und hielt die Null.

Darmstadt 98 verteidigte mit dem Sieg die Tabellenspitze. Heidenheim bleibt den Lilien durch einen Sieg gegen Rostock auf den Fersen, am Sonntag kann der Hamburger SV nachziehen.