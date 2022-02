Darmstadt 98 erlebt gegen Hamburg Schiffbruch: Beim Spitzenspiel steht es bereits nach 13 Minuten 0:3, im ersten Durchgang stehen alle Lilien komplett neben sich. Trotz des Debakels bleibt Darmstadt immerhin Tabellenführer, aber die Konkurrenz rückt nahe heran.

Audiobeitrag Audio HSV überrollt Lilien Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Darmstadt 98 musste im Aufstiegsrennen der Zweiten Bundesliga gegen den Hamburger SV einen gehörigen Dämpfer hinnehmen - am Sonntag setzte es im Topspiel eine deftige 0:5 (0:3)-Pleite. Bereits nach 13 Minuten hatte Gäste-Torjäger Robert Glatzel einen lupenreinen Hattrick hingelegt (5./10./13.) und die Hamburger klar mit 3:0 in Führung gebracht. Manuel Wintzheimer erhöhte in der 76. Minute auf 4:0, Glatzel mit seinem vierten Tor kurz vor dem Ende gar auf 5:0 (88.). Die Lilien waren gerade in der ersten Halbzeit vollkommen von der Rolle, kein einziger Spieler erreichte seine Normalform.

Bereits in der fünften Minute ließ Hamburgs Bakery Jatta den Lilien-Kapitän Fabian Holland alt aussehen, seinen Ball in die Spitze unterschätzte Verteidiger Patric Pfeiffer, dann brachte Keeper Marcel Schuhen Hamburgs Faride Alidou regelwidrig zu Fall. Den berechtigten Strafstoß verwandelte Glatzel eiskalt links ins Eck.

Glatzel-Dreierpack nach 13 Minuten

Keine fünf Minuten danach wuchtete Glatzel eine Ecke zum 0:2 ins Tor (10.) und verwertete wenig später einen schnellen Angriff mit der Innenseite (13.), den er selbst eingeleitet hatte. 0:3 nach 13 Minuten - Darmstadt war komplett auf links gedreht und kam erst in der 15. Minute durch Luca Pfeiffer zum ersten und lange einzigen Schuss in Richtung Tor.

Vor allem auf der linken Seite zeigten sich die Lilien verwundbar: Holland wirkte mit dem starken Jatta überfordert. Zudem rückte der überragende Verteidiger Moritz Heyer mit auf - Darmstadts Marvin Mehlem ließ ihn zu oft ziehen. Generell verwirrte der HSV mit seinen Positionswechseln die Darmstädter und schuf so immer wieder Lücken im Spiel nach vorne.

Kein Darmstädter in Normalform - drei Wechsel zur Pause

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam außerdem überhaupt nicht in die Zweikämpfe und verlor buchstäblich auf dem rutschigen Rasen zu oft den Halt. Klaus Gjasula und Phillip Tietz begingen Frustfouls, für Struktur im Spiel konnte kein einziger Lilien-Akteur sorgen. Vor der Pause wurde das 4:0 für Hamburg wegen Abseits annulliert, Darmstadt rettete sich förmlich in die Pause.

Die verrückte erste Halbzeit lief wie das Gegenstück zu Darmstadts 4:0 gegen St. Pauli - seinerzeit waren die Lilien in allen Belangen über-, diesmal gegen den HSV unterlegen. Der Auftritt erschien wie ein absoluter Blackout in allen Mannschaftsteilen. Lieberknecht brachte nach der Pause Stürmer Aaron Seyel für Luca Pfeiffer, Clemens Riedel für Thomas Isherwood und Mathias Honsak für Mehlem.

Joker Honsak und Seydel sorgen immerhin für Belebung

In der 57. Minute köpfte der eingewechselte Honsak an den Pfosten, im folgenden Durcheinander fehlte Darmstadt das Glück. Dieses erste richtige Lebenszeichen leitete eine Druckphase der Gastgeber ein. Seydel, der zweite Joker, belohnte das Engagement mit einem fulminanten Distanzschuss zum vermeintlichen 1:3 - doch auch dieses Tor wurde nach einer Abseitsstellung aberkannt. Darmstadt zeigte weiter Moral und spielte bemüht nach vorne, Tobias Kempe schoss knapp übers Tor (74.).

Hamburg schaltete mehrere Gänge zurück, dann aber gekonnt um: Nach einem weiteren Angriff über rechts schloss Wintzheimer zum 4:0 ab (76.). 50 mitgereiste Hamburger unter den 1.000 Fans riefen: "Einer geht noch rein!" Schuhen rettete noch zwei Mal gegen David Kinsombi (84./85.) - gegen den vierten Treffer von Glatzel war er dann machtlos (88.). Darmstadt bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf Rang eins, bis zu Platz sechs sind es aber nur noch zwei Punkte Vorsprung. Am kommenden Sonntag geht es für Lieberknechts Elf in Hannover weiter.