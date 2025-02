Vor dem Spiel gegen die SV Elversberg plagen Darmstadt 98 große Personalsorgen. Trainer Florian Kohfeldt erwartet trotzdem ein attraktives Aufeinandertreffen.

Videobeitrag Die komplette Lilien-PK vor dem Heimspiel gegen Elversberg Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Als Lilien-Pressesprecher Jan Bergholz vor dem eigentlichen Beginn der Pressekonferenz am Freitag die Verletztenliste vortrug, nahm diese gefühlt kein Ende. "Klar freut sich kein Trainer der Welt, wenn der Pressesprecher erst mal zehn bis elf Spiele aufzählt, die aus verschiedensten Gründen nicht spielen können", sagte Coach Florian Kohfeldt im Anschluss.

Denn dem 42-Jährigen fehlen am Samstag (13 Uhr) gegen Elversberg die verletzten Matthias Bader, Paul Will, Fabian Holland, Christoph Zimmermann, Othmane El Idrissi und Kai Klefisch, hinzu kommen die erkrankten Tobias Kempe und Matej Maglica. Fabian Nürnberger und Fraser Hornby sind angeschlagen, ihre Einsätze damit fraglich. Es sieht danach aus, dass Darmstadt 98 nicht mal seine Bank komplett vollbekommen wird - der ein oder andere Kaderplatz könnte frei bleiben.

Geduld mit Rückkehrer Lidberg

Immerhin: Stürmer Isac Lidberg ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung wieder einsatzfähig. Kohfeldt warnte allerdings davor, zu hohe Erwartungen an den Top-Torjäger zu haben, nachdem dieser nun acht Wochen nicht mittun konnte. "Wir müssen da alle ein Stück weit vernünftig und geduldig sein", sagte er. "Wir wollen jetzt auch was bis zum Saisonende von ihm haben."

So oder so wird das Aufeinandertreffen mit der SV Elversberg auch ein kleiner Krisengipfel. Denn die Saarländer haben in den vergangenen vier Ligaspielen genauso wie die Lilien nur einen Punkt geholt. "Ich glaube nicht, dass beide Mannschaften ein Problem mit dem Selbstvertrauen haben", so Kohfeldt, der den Fans sogar Appetit auf ein "attraktives" Spiel machte. "Es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Spiel für Menschen, die offensives Positionsspiel lieben von beiden Mannschaften."

Die "letzte Zielstrebigkeit" soll zurückkehren

Die Lilien suchen dabei weiterhin nach ihren Erfolgserlebnissen der Anfangszeit von Kohfeldt. "Wir sind nicht zufrieden mit den letzten drei Wochen, weil die Ergebnisse einfach nicht die waren, die wir erzielen wollten. Trotzdem muss man auch nochmal erwähnen: Wir haben ganz viele Dinge, die sind ja jetzt nicht verschwunden."

Es gebe aktuell keine Missstimmung, sondern gehe einzig und allein darum, den Flow wieder zu bekommen, in der letzten Entscheidung nicht nachzudenken und zu machen. Die "letzte Zielstrebigkeit" fehlt Kohfeldt aktuell - doch vielleicht finden die Lilien sie gegen Elversberg ja endlich wieder. Auch ohne volle Ersatzbank.