Darmstadt 98 tut sich beim Rückrunden-Auftakt gegen Regensburg erst schwer, wird dann aber eingeladen. Der Sieg gibt nun den Rückenwind, den die Lilien gebraucht haben.

Fußball ist ein Fehlersport. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Dass sie mitunter aber sehr wahr sein kann, zeigte die Partie des SV Darmstadt 98 am Samstag gegen Jahn Regensburg. Es lief die 18. Spielminute, die Lilien waren mehr schlecht als recht in der Begegnung, da entschied sich der Gast aus der Oberpfalz dazu, Geschenke zu verteilen. Und die Südhessen nahmen sie dankend an, was schlussendlich dazu führte, dass die 98er mit einem Sieg aus der ewig langen Winterpause zurückkehrten.

Im Detail spielte Jahn-Keeper Jonas Urbig in besagter Szene seinen Mitspieler Maximilian Thalhammer unter Bedrängnis an, der entschied sich gegen den sicheren Pass, Marvin Mehlem sagte Dankeschön, luchste Thalhammer den Ball ab, passte quer zu Braydon Manu, der unbedrängt zur Führung einschieben konnte. 1:0, danke, bitte. Ein Tor, ein wenig aus dem Nichts.

Lieberknecht: Haben Fehler provoziert

"Wir mussten reinkommen und die Nervosität ablegen. Meine Mannschaft hat tatsächlich etwas gebraucht", analysierte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nach dem 2:0-Erfolg zum Jahresauftakt ehrlich. Viel lief vorher nicht, es musste das Gast-Geschenk her. Wobei es dabei für den Darmstädter Trainer auch ein großes Aber gab: "Meine Mannschaft hat den Fehler auch ausgenutzt. Wir haben dem Team solche Szenen vorab gezeigt. Dann muss man auch da sein, da haben wir gut gepresst."

Als die Regensburger nur wenige Minuten später obendrauf noch eine Rote Karte kassierten, war die Partie schon halb entschieden, mit dem Treffer von Fabian Holland in der 29. Minute dann frühzeitig gänzlich. "Nach der Roten Karte haben wir mit Cleverness und Ruhe gespielt", erklärte Lieberknecht treffend. "Es war wichtig, dass wir nicht kopflos agiert haben."

Lilien nach früher Führung im Verwaltungsmodus

Die Südhessen verwalteten die Partie, die Regensburger konnten dem nichts entgegensetzen. Spannend war das nicht mehr, was den Lilien aber recht war. Hauptsache, der erste Sieg im neuen Jahr war eingetütet. "Es war wichtig, mit einem guten Ergebnis heute den Platz zu verlassen", betonte Lieberknecht. Und da störte es niemanden, dass ein kleines Gast-Geschenk dieses gute Ergebnis eingeleitet hatte.