Zwei Spiele, zwei Einsätze, zwei Siege: Neuzugang Johannes Wurtz hat bei Darmstadt 98 einen guten Start hingelegt – trotz Turbo-Wechsels.

In den letzten Tagen der Transferperiode ereignen sich ja immer wieder besondere Geschichten. Da gibt es die berühmten Fax-Geräte, die nicht funktionieren, oder Verhandlungen, die in letzter Sekunde scheitern. Bei Johannes Wurtz und Darmstadt 98 war es genau umgekehrt. Der Deal, der den Bochumer Angreifer zum SVD brachte, funktionierte völlig reibungslos.

Kontakt am einen Tag, Unterschrift am nächsten Tag und einen Tag später schon eingewechselt beim Sieg gegen Duisburg. "Es ging echt sehr schnell. Unterschrift, einmal trainiert, im Kader gestanden und eingewechselt worden. Das war super aufregend und mit dem Sieg ein schöner Einstand", fasst Wurtz im Gespräch mit dem hr-sport den Turbo-Wechsel zusammen.

Wurtz freut sich über Lilien-Tradition

Zwei Mal kam der 26-Jährige bisher in zwei Spielen als Lilien-Joker auf den Rasen und zeigte beide Male einige gute Aktionen und half, die beiden Erfolge zu sichern. "Wir haben jeweils geführt nach meinen Einwechslungen, da habe ich verantwortungsbewusst auch nach hinten gearbeitet", sagt Wurtz. Entsprechend gut sei die Stimmung bei ihm und dem Team in der Länderspielpause.

Überhaupt, Wurtz hat sich nach eigener Aussage bereits gut eingelebt in Darmstadt. Trainer und Team hätten es ihm leicht gemacht und außerdem gefalle ihm das typische Lilien-Flair. "Darmstadt ist so der 'andere Club'. Es ist alles sehr familiär, die Atmosphäre im Stadion ist wie früher. Das gefällt mir gut, das Traditionelle." Da funktioniert dann auch mal ein Deal in kürzester Zeit.