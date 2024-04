Schultz erwartet gegen Darmstadt ein Geduldsspiel

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) kommt es zum Keller-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Darmstadt 98. Mit Blick auf den zähen 1:0-Sieg der Kölner im Hinspiel erwartet Effzeh-Trainer Timo Schultz für das Rückspiel wieder ein Geduldsspiel. Dabei ist die Tabellenkonstellation mit dem fast besiegelten Abstieg der Südhessen für ihn kein Thema: "Ich glaube, das sehen die Darmstädter anders, weil rein rechnerisch ja noch alles möglich ist", so Schultz bei der Pressekonferenz vor der Partie. Schultz habe die Lilien in den vergangenen Spielen ausführlich studiert, dennoch "sollte der Fokus absolut auf uns liegen. Wir brauchen die drei Punkte und so gehen wir das Spiel an", gab der Trainer der Kölner an, der mit seiner Mannschaft auch im Abstiegskampf der Bundesliga steckt.