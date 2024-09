Kohfeldt will "ganz viel reden"

Der neue Lilien-Trainer Florian Kohfeldt hat sich vorgenommen, in den kommenden Tagen "ganz viel zu reden" - zunächst mit dem Staff, ab Montag dann auch mit der Mannschaft, die er zum ersten Training begrüßt. "In Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen - und sich auf dem Platz kennenlernen, damit wir so schnell wie möglich die gleiche Idee von Fußball haben", sagte er am Sonntag im vereinseigenen Interview . Seine Entscheidung für Darmstadt 98 begründete Kohfeldt unter anderem so: "Ich wollte wieder sehr gerne einen Traditionsverein haben, bei dem es den Leuten was bedeutet, was am Wochenende passiert." Der Coach wird am Montag um 11 Uhr in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.