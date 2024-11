Lilien nach Pokal-Krimi im Achtelfinale

Darmstadt 98 steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Der hessische Zweitligist setzte sich am Mittwochabend in einem wahren Fußballkrimi bei Dynamo Dresden mit 3:2 (2:2, 0:0) durch. Nach dem Lilien-Führungstor von Aleksandar Vukotic, der per Kopf nach einer Ecke traf (56.), glich Dynamo durch Jakob Lemmer aus (85.). In einer wilden Schlussphase erzielte Tobias Kempe per Elfmeter das 2:1 für die Lilien (90.+2). Mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit glich Lemmer wieder aus (90.+11). In der Verlängerung war es schließlich Isac Lidberg (98.), dem der Darmstädter Siegtreffer gelang. Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt am Sonntag (19.15 Uhr) in der ARD-Sportschau. Das Achtelfinale wird am 3./4. Dezember ausgetragen.