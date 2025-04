Lilien-Aussprache nach Niederlage in Ulm

Die Spieler von Darmstadt 98 haben sich nach der 1:2-Niederlage beim SSV Ulm am Freitag zusammensetzt, ausgesprochen und auf die kommenden Aufgaben in der Schlussphase der Saison eingeschworen. Das berichtete Torhüter Marcel Schuhen am Dienstag in einer Medienrunde: "Es gibt Momente in der Saison, da geht es darum, die Sinne zu schärfen", sagte er. Angesichts von weiter sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz verfalle niemand in Panik, so Schuhen. "Wir sind uns aber der Situation bewusst, wir brauchen jetzt Punkte." Am Samstag (13 Uhr) ist Greuther Fürth zu Gast am Böllenfalltor.