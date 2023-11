Lilien spielen vier Mal samstags

Der SV Darmstadt 98 schließt das Bundesliga-Jahr am Dienstag, den 19. Dezember (20.30 Uhr) in Hoffenheim ab. Das ergab die Terminierung der DFL. Die restlichen vier Spiele, die am Donnerstag zeitgenau angesetzt wurden, finden samstags statt. Im Dezember betrifft das noch das Auswärtsspiel in Heidenheim (9. Dezember, 15.30 Uhr) und das Heimspiel gegen Wolfsburg (16. Dezember, 15.30 Uhr). Das neue Jahr startet dann mit dem Kracher gegen Borussia Dortmund am 13. Januar um 18.30 Uhr. Eine Woche später steht dann das Hessenduell gegen die Eintracht am Bölle an, allerdings um 15.30 Uhr.