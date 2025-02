Kohfeldt rüffelt Rotsünder Nürnberger

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt ist nach der 0:3-Pleite gegen die SV Elversberg am Samstag hart mit Rotsünder Fabian Nürnberger ins Gericht gegangen. Normalerweise kritisiere er seine Spieler nicht in der Öffentlichkeit, betonte Kohfeldt am ARD-Mikrofon. Der Platzverweis sei aber "das Dümmste, was ich seit langer Zeit auf dem Fußballplatz gesehen habe". Nürnberger hatte in der Schlussphase zunächst seinen Gegenspieler Elias Baum brutal umgetreten, in der anschließenden Rudelbildung ließ er sich dann auch noch zu einer Tätlichkeit hinreißen. "Eine brutal dumme Aktion", so Kohfeldt.