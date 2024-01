Lilien testen gegen Kiel

Der SV Darmstadt 98 trifft am Samstag im Rahmen des Trainingslagers im spanischen El Saler auf Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel. Gespielt wird in Oliva Nova, Anstoß ist um 13 Uhr. Die Lilien, die sich bereits seit dem 2. Januar in der Nähe von Valencia auf den Bundesliga-Abstiegskampf vorbereiten, werden sich am Sonntag wieder auf den Rückweg in Richtung Südhessen machen. In der kommenden Woche (Samstag, 18 Uhr) kommt es am Böllenfalltor dann zum Duell mit Borussia Dortmund.