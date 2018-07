Mit Trainer Dirk Schuster ist beim SV Darmstadt 98 der Erfolg zurückgekehrt. Die Tugenden: alt bewährt und doch wieder modern. Ein Fixpunkt: Neuzugang Marcel Franke.

Die Weltmeisterschaft in Russland befindet sich in den letzten Zügen. Erkenntnisse aus dem Turnier konnten aber nicht nur Topmannschaften, sondern auch Lilien-Trainer Dirk Schuster gewinnen. Wenig Ballbesitz, schnelles Umschaltspiel und Standardsituationen: Es klingt nach dem SV Darmstadt 98, der unter Schuster genau für diese Art von Fußball steht und große Erfolge feiern durfte. Das Spiel der Lilien ist demnach "en vogue".

Ein Mann für die Standards

Mit Neuzugang Marcel Franke sollte vor allem der Punkt "ruhende Bälle" deutlich verstärkt werden. Der 25-Jährige hat den Auftrag, den Abgang von Romain Bregerie zu kompensieren. Schuster führte aus, warum der von Norwich City gekommene Innenverteidiger zu "einhundert Prozent" zu den Lilien passt: Er bringt Körpergröße und ein gutes Zweikampfverhalten mit.

Franke konnte schon Erfahrung in der 2. Liga (Greuther Fürth, Dynamo Dresden) sammeln und ist mit 1,93 Meter Körpergröße zudem ein guter Kopfballspieler – sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive. "Er verhält sich charakterlich top, geht voran und kennt keine großen Schmerzen", lobte ihn Schuster im Gespräch mit dem hr-sport.

Verpflichtung keine "Hauruck-Aktion"

Die ersten Tage laufen allerdings nicht komplett schmerzfrei ab. Der Innenverteidiger lernt im Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald zunächst die "Schustersche" Darmstädter Schule kennen. "Das ist eine der härtesten Vorbereitungen, die ich bislang mitgemacht habe. Aber das zeigt ja, dass wir fit sein werden für die neue Saison", bemerkte Franke. Dies gehöre bei den Lilien dazu, schließlich habe das "den Verein unter Dirk Schuster immer ausgezeichnet.“ Der Stimmung tue dies daher keinen Abbruch, das Vertrauen der Spieler in den Trainer speise sich aus der insgesamt schon jahrelang sehr erfolgreichen Zusammenarbeit.

Auch Franke konnte sich in den Wochen vor seiner Ankunft bei den Lilien einen Eindruck von Schuster machen. Die Entscheidung pro Darmstadt war keine "Hauruckaktion." Die Gespräche gingen über mehrere Wochen, der Kontakt wurde regelmäßig aufrechterhalten: "Mir hat das von Beginn an zugesagt, wie sie geplant und sich bemüht haben. Ich konnte es mir deshalb gut vorstellen, hierhin zu wechseln."

Frankes Ziele: Stammspieler sein und eine ruhige Saison erleben

Franke selbst will sich zügig integrieren, alle Spiele bestreiten und seinen Teil dazu beitragen, dass das Saisonziel, eine ruhige Spielzeit zu erleben, erreicht wird. "Ich werde mich immer reinhauen für die Mannschaft und den Verein", kündigte der Sachse an. Franke wolle seine "Zweikämpfe gewinnen, Kommandos geben und vorne vielleicht das eine oder andere Ding über die Linie drücken."

Es könnte also in den gegnerischen Strafräumen brennen, wenn die beiden wuchtigen, kantigen und kopfballstarken Innenverteidiger Aytac Sulu und Franke bei Ecken oder Freistößen nach vorne traben. Ob die beiden das Abwehrbollwerk bilden dürfen, ist noch nicht gesichert, doch Franke ließ durchblicken: "Das könnte ganz gut funktionieren." Und den Darmstädtern Siege ganz nach dem Vorbild einiger Nationalmannschaften bei der WM sichern.

Sendung: hr1, heimspiel!, 14.07.2018, 18:48 Uhr