Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Aue war die Partie nach 19 Minuten entschieden. Zufrieden waren die Südhessen damit aber nicht.

Der SV Darmstadt 98 hat einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Die Lilien fertigten am Samstagabend Erzgebirge Aue klar mit 6:0 (4:0) ab. Die Tore erzielten Luca Pfeiffer (16.), Tim Skarke (18., 39.), Braydon Manu (19.), Mathias Honsak (74.) und Tobias Kempe (90.).

Während die Sachsen damit endgültig abgestiegen sind, haben die Lilien zwei Spieltage vor Saisonende nun beste Karten, ins Fußball-Oberhaus aufzusteigen. Darmstadt ist mit 57 Punkten Tabellen-Zweiter, punktgleich mit dem Dritten Werder Bremen, aber mit dem besseren Torverhältnis. Der Abstand auf den Hamburger SV und den FC St. Pauli beträgt drei Punkte.

Drei Tore in vier Minuten

Die Lilien ließen gegen Aue keine Sekunde lang einen Zweifel daran aufkommen, wer der Herr im Hause ist. Besonders Manu und Skarke sorgten über die Außen immer wieder für Wirbel, wechselten oft die Seiten und stifteten Verwirrung in der Hintermannschaft der Gäste. Die Folge: frühe Ballverluste der Veilchen. Nach einem solchen reagierte Kempe schnell und setzte Luca Pfeiffer an der Strafraumkante in Szene. Der Stürmer drehte sich, verlud auf engstem Raum seinen Gegenspieler und schoss mit links präzise ins linke untere Eck ein (16.).

Der Treffer war wie ein Dosenöffner. Die Gäste waren sichtlich verunsichert und brachen binnen Sekunden völlig auseinander. Wieder verloren die Veilchen den Ball am eigenen Sechszehner, Phillip Tietz schickte Skarke links in den Strafraum, der ins lange Eck einschob (18.). Nur eine Minute später erhöhte Manu rechts im Strafraum wuchtig ins linke Eck (19.).

Skarke hat noch nicht genug

Die Lilien spielten wie im Rausch, ließen auch mit einem 3:0 im Rücken nicht nach und kamen zu zahlreichen weiteren Chancen. Kapitän Fabian Holland vergab zweimal äußerst knapp (28., 41.), bei der zweiten Möglichkeit des Linksverteidigers stand es aber schon 4:0. Manu war nach dem nächsten Auer Fehler im Mittelfeld auf und davon, legte im Strafraum quer auf den mitgeeilten Skarke, der den Ball ins Tor drückte (39.).

Erst nach der Halbzeitpause, in der Ex-Top-Stürmer Serdar Dursun nachträglich verabschiedet wurde, schalteten die Hausherren einen Gang zurück. Ein Schuss von Tietz ging weit übers Tor (56.). Mehr hatten die Südhessen an gefährlichen Abschlüssen vorerst aber nicht zu bieten.

Spät, aber doch noch: Serdar Dursun wurde bei den Lilien offiziell verabschiedet. Bild © Imago Images

Aue wacht auf, Darmstadt trifft

Von Aue gab es die erste nennenswerte Chance tatsächlich erst in der 65. Minute. Einen langen Schlag des eingewechselten Jan Hochscheidts köpfte Jan Zolinski nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Es wäre zu diesem Zeitpunkt ein verdienter Ehrentreffer gewesen, weil die Lilien das Spiel doch etwas zu sehr schleifen ließen.

Weil es bei Darmstadt an diesem Abend aber einfach lief, war auch das fünfte Tor des Abends ein Lilien-Tor. Mathias Bader spielte Luca Pfeiffer im Strafraum frei, der Stürmer umkurvte Aues Schlussmann und legte vor dem leeren Tor quer auf den eingewechselten Honsak, der nur noch den Fuß hinhalten musste (74.). Tobias Kempe machte mit einem direkten Freistoß-Tor in der 90. Minute den höchsten Saisonsieg der Lilien perfekt.

Weitere Informationen Darmstadt 98 – Erzgebirge Aue 6:0 (4:0) Darmstadt: Schuhen - Bader, P.Pfeiffer Isherwood, Holland - Gjasula (84. Müller), Kempe - Skarke (68. Ronstadt), Manu (61. Honsak) - Tietz (68. Mehlem), L.Pfeiffer (84. Karic)



Aue: Klewin - Barylla (70. Baumgart), Gonther, Cacutalua, Carlson - Messeguem (70. Ballas), Schreck - Zolinski (85. Lang), Nazarov, Strauß (45. Fandrich) - Trujic (46. Hochscheidt)



Tore: 1:0 L.Pfeiffer (17.), 2:0 Skarke (18.), 3:0 Manu (19.), 4:0 Skarke (39.), 5:0 Honsak (74.), 6:0, Kempe (90.)



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 14.000 Ende der weiteren Informationen