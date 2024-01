Lieberknecht: "Kalajdzic hat uns abgesagt"

Torsten Lieberknecht, Trainer von Darmstadt 98, hat sich in einer Medienrunde zur Suche nach einem Stürmer geäußert. "Kalajdzic hat uns abgesagt, das kann ich sagen", so der Coach am Rande des Trainingslagers in Spanien am Samstag. An die anwesenden Journalisten gerichtet ergänzte er: "Ihr schmunzelt, aber es war tatsächlich so. Ich hatte Kontakt mit ihm, habe aber relativ schnell gemerkt, dass wir nicht die größten Chancen hatten. Aber er hat sich für das Interesse bedankt." Sasa Kalajdzic wird zu Eintracht Frankfurt wechseln, die Suche der Lilien geht also weiter. "Es macht Sinn, dass wir alles versuchen, da noch mal was zu bekommen", so Lieberknecht.