Der SV Darmstadt 98 fordert in der zweiten Pokalrunde die Hertha aus Berlin.

Die DFB-Pokalauslosung am Sonntag hat den beiden verbliebenen Hessen-Clubs Heimspiele beschert. Der SV Darmstadt 98 empfängt Bundesligist Hertha BSC. Der SV Wehen Wiesbaden freut sich erneut auf einen Verein aus Hamburg.

Der SV Darmstadt 98 trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde auf einen Bundesligisten. Losfee Gina Lückenkemper (Sprint) zog am Sonntag in der Sportschau im Ersten zunächst die Lilien aus dem Topf und dann Bundesligist Hertha BSC.

"Mich freut es sehr, dass wir das Pokalspiel zuhause vor unseren tollen Fans bestreiten werden. Gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität anzutreten, wird eine riesige Herausforderung", sagte Lilien-Trainer Dirk Schuster nach der Auslosung. Das Ziel des südhessischen Underdogs: "Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und dann sehen, was passiert."

Pál Dárdai @paldardai Wir sind froh, in der 2. #DFBPokal Runde auf Darmstadt zu treffen und freuen uns auf eine gute Partie. Bisher waren es immer faire Duelle vor einer guten Kulisse. Der @SVDarmstadt1898 ist ein Club mit einer tollen Fankultur. #herthabsc #hahohe

Nach St. Pauli kommt der HSV

Auch der SV Wehen Wiesbaden muss in der zweiten Runde gegen einen klassenhöheren Club antreten. Die Landeshauptstädter haben Zweitligist Hamburger SV zu Gast. Ein gutes Omen? "Wir haben den ersten Hamburger Verein in der ersten Runde ausgeschaltet und hoffen natürlich, dass wir in der zweiten Runde den nächsten Hamburger Verein ausschalten können", sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock mit einem Grinsen im Gesicht.

Die zweite Pokalrunde wird am Dienstag (30. Oktober) und Mittwoch (31. Oktober) ausgetragen. Die genauen Spielansetzungen stehen noch aus. Eine genaue Spiel-Übersicht finden Sie hier.

