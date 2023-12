Lieberknecht: "Das macht mich sehr stolz"

Nach dem 3:3-Remis bei der TSG Hoffenheim hat Lilien-Coach Torsten Lieberknecht die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft gelobt. "Dass wir dreimal zurückgelegen haben und so zurückkommen, macht mich sehr stolz. Das hat entschädigt für das, was die letzten Wochen war, als wir immer dran waren zu punkten, es aber nicht geklappt hat. Heute haben sich die Jungs belohnt", so Lieberknecht nach dem Spiel. "Das ist ein Kraftbringer für all das, was noch kommt. Wir können mit viel Hoffnung ins letzte Hinrundenspiel im neuen Jahr und dann in die Rückrunde gehen. Wir sind parat", betonte der Lilien-Coach.